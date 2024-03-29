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Почему США должны продолжить помогать Украине — глава МИД Тайваня ответил

29 марта 2024 21:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Почему США должны продолжить помогать Украине — глава МИД Тайваня ответил
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву. Фото: REUTERS/Ann Wang
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву отметил важность продолжить американскую военную помощь Украине. Он заявил, что ее продолжение способствует сдерживанию Китая от нападения на полуостров.

Слова политика цитирует The New York Times.

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По словам главы МИД Тайваня, если Россия победит в войне, это может привлечь Пекин к агрессии против Тайваня и антиамериканской пропагандt.

"Когда люди спрашивают нас, нормально ли, что Соединенные Штаты покинули Украину, ответ — нет, потому что мир не черно-белый, или если вы смотрите только на один театр за один раз. Мир взаимосвязан", — отметил Джозеф Ву.

Политик добавил, что если Россия захватит большую часть Украины и заявит о своей победе, это будет рассматриваться как победа авторитаризма, поскольку Россия, Китай, Северная Корея и Иран сейчас "связаны между собой".

"Китайские чиновники думают так: "Хорошо, если Россия может это сделать, то и мы можем это сделать". Поэтому решительность США в оказании поддержки странам, страдающим авторитарной агрессией, очень важна", — добавил он.

Напомним, ранее главы оборонных ведомств Китая и стран НАТО провели восьмой диалог по вопросам политики безопасности и обсудили российское вторжение в Украину.

В то же время спикер Минобороны Китая У Цянь заявил, что НОАК отслеживает деятельность армию Тайваня о ее маневрах, которая необходима для защиты национального суверенитета и территориальной целостности Китая.

США
Китай
военная помощь
Украина
Тайвань
Россия

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