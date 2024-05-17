Військовий НАТО інструктує українського захисника. Фото ілюстративне: zn.ua

У НАТО міркують над відправленням в Україну військових інструкторів, який можуть навчати військовослужбовців ЗСУ та допомагати їм з ремонтом техніки.

Про це пише The New York Times.

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За даними американського видання, Україна звернулась до США та інших членів НАТО з проханням допомогти з навчанням 150 тис. українських військових. Підготовка має проходити ближче до передової, щоб захисники могли потім швидше розгорнутись.

Для США відправка інструкторів в Україну теж може бути корисною. Під час відрядження інструктори зможуть швидше збирати інформацію про нововведення на українському фронті. Але одна річ стримує Вашингтон від цього кроку. Якщо в Україні станеться напад на інструктора — НАТО доведеться відреагувати.

Заняття з інструкторами поблизу кордонів Польщі, зокрема, у Львові — теж не варіант, оскільки Росія не раз атакувала західну Україну.

Раніше заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що РФ не прагне й не здатна напасти на Альянс.

Також директор Інституту міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко прокоментував можливість вступу України в Європейський Союз та НАТО.