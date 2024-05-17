Почему США не спешат отправлять своих инструкторов в Украину — есть один опасный момент

Военный НАТО инструктирует украинского защитника. Фото иллюстративное: zn.ua

В НАТО рассуждают об отправке в Украину военных инструкторов, которые могут обучать военнослужащих ВСУ и помогать им с ремонтом техники.

Об этом пишет The New York Times.

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США не спешат командировать своих инструкторов

По данным американского издания, Украина обратилась к США и другим членам НАТО с просьбой помочь с обучением 150 тыс. украинских военных. Подготовка должна проходить ближе к передовой, чтобы защитники могли быстрее развернуться на фронте.

Для США отправка инструкторов в Украину тоже может быть полезна. Во время командировки инструкторы смогут быстрее собирать информацию о нововведениях на украинском фронте. Но одна вещь удерживает Вашингтон от этого шага. Если в Украине случится нападение на инструктора — НАТО придется отреагировать.

Занятия с инструкторами у границ Польши, в частности, во Львове — тоже не вариант, поскольку Россия не раз атаковала западную Украину.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоан заявил, что РФ не стремится и не способна напасть на Альянс.

Также, директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.