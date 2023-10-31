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Чому втрата частини Чорноморського флоту ізолює Крим навіть за наявності мосту

31 жовтня 2023 20:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому втрата частини Чорноморського флоту ізолює Крим навіть за наявності мосту
Кримський міст після першого вибуху, в серпні 2022 року. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Знищення частини великих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ ставить під сумнів не тільки десантну операцію в районі Одеси. Проблемним стає постачання зброї та техніки до самого Криму, оскільки єдиний діючий логістичний канал – Кримський міст – в будь-який момент може бути зруйнований.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Не тільки десант, а і Крим в цілому

За словами Дмитра Снєгирьова, знищення в Чорноморсько-Азовському водному басейні частини великих десантних кораблів (ВДК) Чорноморського флоту Російської Федерації вплине не тільки на можливість висадки десанту під Одесою та Миколаєвом.

"Ці втрати російського флоту позначаться і на боєздатності окупованого Криму в цілому", — упевнений експерт.

Кримський міст і ВДК

Снєгирьов пояснив, що саме великі десантні кораблі були основою запасного логістичного варіанту для поповнення військами, зброєю та технікою як Кримського півострова, так і Запорізької та Херсонської областей.

"Основним же каналом є Кримський міст. Але він уже зазнавав уражень — і, зважаючи на наявність у ЗСУ далекобійних ракет, є дуже вразливою логістичною артерією. А без великих десантних кораблів, кожен з яких здатен здійснити до п’яти рейсів за добу, і запасний маршрут є під питанням", — наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, що Кримський міст залишатиметься життєво важливою ланкою у підтримці російської окупації у Криму та її сил на півдні України. Проте впевненість РФ у своїй здатності захистити міст під загрозою через винахідливість українських військових та служб безпеки.

Також ми повідомляли, що 8 жовтня 2023 року була річниця першої атаки на Кримський міст. З нагоди такого "свята" Служба безпеки України розповіла про деталі операції. Зазначається, що міст був підірваний вантажівкою, яка мала 21 тонну вибухівки у тротиловому еквіваленті.

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