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Почему потеря части Черноморского флота изолирует Крым даже при наличии моста

31 октября 2023 20:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Почему потеря части Черноморского флота изолирует Крым даже при наличии моста
Крымский мост после первого взрыва в августе 2022 года. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Уничтожение части больших десантных кораблей Черноморского флота РФ подвергает сомнению не только десантную операцию в районе Одессы. Проблемной становится поставка оружия и техники в Крым, поскольку единственный действующий логистический канал — Крымский мост — в любой момент может быть разрушен.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Не только десант, но и Крым в целом

По словам Дмитрия Снегирева, уничтожение в Черноморско-Азовском водном бассейне части больших десантных кораблей (БДК) Черноморского флота Российской Федерации повлияет не только на возможность высадки десанта под Одессой и Николаевом.

"Эти потери российского флота скажутся и на боеспособности оккупированного Крыма в целом", — уверен эксперт.

Крымский мост и БДК

Снегирев объяснил, что именно большие десантные корабли являлись основой запасного логистического варианта для пополнения войсками, оружием и техникой как Крымского полуострова, так и Запорожской и Херсонской областей.

"Основным же каналом является Крымский мост. Но он уже терпел поражения — и, учитывая наличие в ВСУ дальнобойных ракет, является очень уязвимой логистической артерией. А без больших десантных кораблей, каждый из которых способен совершить до пяти рейсов в сутки, и запасной маршрут находится под вопросом", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что Крымский мост будет оставаться жизненно важным звеном в поддержке российской оккупации в Крыму и его сил на юге Украины. Однако уверенность РФ в своей способности защитить мост под угрозой из-за изобретательности украинских военных и служб безопасности.

Также мы сообщали, что 8 октября 2023 года была годовщина первой атаки на Крымский мост. По случаю такого "праздника" Служба безопасности Украины рассказала о деталях сделки. Отмечается, что мост был взорван грузовиком, который имел 21 тонну взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

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