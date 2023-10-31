Почему потеря части Черноморского флота изолирует Крым даже при наличии моста
Уничтожение части больших десантных кораблей Черноморского флота РФ подвергает сомнению не только десантную операцию в районе Одессы. Проблемной становится поставка оружия и техники в Крым, поскольку единственный действующий логистический канал — Крымский мост — в любой момент может быть разрушен.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Не только десант, но и Крым в целом
По словам Дмитрия Снегирева, уничтожение в Черноморско-Азовском водном бассейне части больших десантных кораблей (БДК) Черноморского флота Российской Федерации повлияет не только на возможность высадки десанта под Одессой и Николаевом.
"Эти потери российского флота скажутся и на боеспособности оккупированного Крыма в целом", — уверен эксперт.
Крымский мост и БДК
Снегирев объяснил, что именно большие десантные корабли являлись основой запасного логистического варианта для пополнения войсками, оружием и техникой как Крымского полуострова, так и Запорожской и Херсонской областей.
"Основным же каналом является Крымский мост. Но он уже терпел поражения — и, учитывая наличие в ВСУ дальнобойных ракет, является очень уязвимой логистической артерией. А без больших десантных кораблей, каждый из которых способен совершить до пяти рейсов в сутки, и запасной маршрут находится под вопросом", — подчеркнул военный эксперт.
Напомним, что Крымский мост будет оставаться жизненно важным звеном в поддержке российской оккупации в Крыму и его сил на юге Украины. Однако уверенность РФ в своей способности защитить мост под угрозой из-за изобретательности украинских военных и служб безопасности.
Также мы сообщали, что 8 октября 2023 года была годовщина первой атаки на Крымский мост. По случаю такого "праздника" Служба безопасности Украины рассказала о деталях сделки. Отмечается, что мост был взорван грузовиком, который имел 21 тонну взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
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