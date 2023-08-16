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Чому ЗСУ форсують Дніпро малими групами: експерт назвав головну причину

16 серпня 2023 15:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому ЗСУ форсують Дніпро малими групами: експерт назвав головну причину
Воїн ЗСУ на позиції у Херсонській області. Фото: ОК "Південь"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська армія має на лівобережжі Херсонської області велику кількість артилерійських підрозділів. Саме це змушує ЗСУ форсувати Дніпро і закріплюватися на лівому березі невеликими групами.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть бойові дії з метою захоплення плацдармів на лівому березі Дніпра.

"Оскільки противник має достатньо артилерійських засобів ураження, усе це робиться невеличкими підрозділами, групами", — підкреслив експерт.

ЗСУ на островах

Ігор Романенко наголосив, що ці групи діють не тільки в районі Антонівського мосту та Козачих Лагерів.

"Форсування Дніпра невеличкими підрозділами ЗСУ відбуваються і на островах у дельті Дніпра", — нагадав екс-заступник начальника Генштабу.

Причина підриву Каховської ГЕС

Цей напрямок, підкреслив Ігор Романенко, давно розглядався командуванням Сил оборони України як перспективний.

"Але ворог також розумів це — саме тому і підірвав Каховську ГЕС, аби зруйнувати плани ЗСУ з форсування Дніпра", — підкреслив експерт.

Та зараз, коли береги підсохли, тож з'явилася реальна перспектива активізації дій на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни наголосив кілька днів тому, що підрозділи ЗСУ уже закріпилися на лівому березі Дніпра в районі Козачих Лагерів.

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