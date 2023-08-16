Почему ВСУ форсируют Днепр малыми группами: эксперт назвал главную причину

Воин ВСУ на позиции в Херсонской области. Фото: ОК "Південь"

Российская армия имеет на левобережье Херсонской области большое количество артиллерийских подразделений. Именно это вынуждает ВСУ форсировать Днепр и закрепляться на левом берегу небольшими группами.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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В Херсонском направлении Силы обороны ведут боевые действия с целью захвата плацдармов на левом берегу Днепра.

"Поскольку у противника достаточно артиллерийских средств поражения, все это делается небольшими подразделениями, группами", — подчеркнул эксперт.

ВСУ на островах

Игорь Романенко отметил, что эти группы действуют не только в районе Антоновского моста и Казачьих Лагерей.

"Форсирование Днепра небольшими подразделениями ВСУ проходит и на островах в дельте Днепра", — напомнил экс-замначальника Генштаба.

Причина подрыва Каховской ГЭС

Это направление, подчеркнул Игорь Романенко, давно рассматривалось командованием Сил обороны Украины как перспективное.

"Но враг также понимал это — именно поэтому и взорвал Каховскую ГЭС, чтобы разрушить планы ВСУ по форсированию Днепра", — подчеркнул эксперт.

Но сейчас, когда берега подсохли, появилась реальная перспектива активизации действий на этом участке фронта.

Напомним, американский Институт изучения войны отметил несколько дней назад, что подразделения ВСУ уже закрепились на левом берегу Днепра в районе Казачьих Лагерей.