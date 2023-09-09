Чорне море патрулюють британські літаки: що захищають

Судно перевозить українське зерно, Чорне море, 2 листопада 2022 року. Фото: REUTERS

Британські літаки здійснюють патрулювання над Чорним морем. Все для того, аби стримати РФ від ударів по цивільних суднах, що перевозять українське збіжжя.

Про це повідомляє The Telegraph.

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"Ми використовуватимемо нашу розвідку, спостереження для моніторингу російської активності в Чорному морі… У рамках цих операцій зі спостереження літаки Королівських ВПС здійснюють польоти над цим районом, щоб стримати Росію від нанесення незаконних ударів по цивільних суднах" — заявили на Даунінг-стріт.

Предбачається, що продовольче питання розглядатиметься на саміті G20 у Делі.

"Володимир Путін знову не показує свого обличчя на G20. Він є архітектором власного дипломатичного вигнання, ізолюючи себе у своєму президентському палаці та блокуючи критику та реальність", — заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Нагадаємо, Генсек ООН Антоніу Гутерріш обговорює можливість поновлення Чорноморської зернової співпраці з Росією, запропонувавши при цьому певні умови для врегулювання ситуації з санкціями. За даними журналістів, Гутерріш надіслав лист главі МЗС Росії Сергію Лаврову.