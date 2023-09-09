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Чорне море патрулюють британські літаки: що захищають

9 вересня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Чорне море патрулюють британські літаки: що захищають
Судно перевозить українське зерно, Чорне море, 2 листопада 2022 року. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Британські літаки здійснюють патрулювання над Чорним морем. Все для того, аби стримати РФ від ударів по цивільних суднах, що перевозять українське збіжжя.

Про це повідомляє The Telegraph.

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"Ми використовуватимемо нашу розвідку, спостереження для моніторингу російської активності в Чорному морі… У рамках цих операцій зі спостереження літаки Королівських ВПС здійснюють польоти над цим районом, щоб стримати Росію від нанесення незаконних ударів по цивільних суднах" — заявили на Даунінг-стріт.

Предбачається, що продовольче питання розглядатиметься на саміті G20 у Делі.

"Володимир Путін знову не показує свого обличчя на G20. Він є архітектором власного дипломатичного вигнання, ізолюючи себе у своєму президентському палаці та блокуючи критику та реальність", — заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Нагадаємо, Генсек ООН Антоніу Гутерріш обговорює можливість поновлення Чорноморської зернової співпраці з Росією, запропонувавши при цьому певні умови для врегулювання ситуації з санкціями. За даними журналістів, Гутерріш надіслав лист главі МЗС Росії Сергію Лаврову.

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