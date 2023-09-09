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Черное море патрулируют британские самолеты: что защищают

9 сентября 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Черное море патрулируют британские самолеты: что защищают
Судно перевозит украинское зерно, Черное море, 2 ноября 2022 года. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Британские самолеты совершают патрулирование над Черным морем. Все для того, чтобы сдержать РФ от ударов по гражданским судам, которые перевозят украинское зерно.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Самолеты Великобритании защищают украинские корабли от нападения России после срыва зернового соглашения.

"Мы будем использовать нашу разведку, наблюдения для мониторинга российской активности в Черном море... В рамках этих операций по наблюдению самолеты Королевских ВВС совершают полеты над этим районом, чтобы сдержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам", — заявили на Даунинг-стрит.

Предполагается, что продовольственный вопрос будет рассматриваться на саммите G20 в Дели.

"Владимир Путин снова не показывает своего лица на G20. Он является архитектором собственного дипломатического изгнания, изолируя себя в своем президентском дворце и блокируя критику и реальность", — заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Напомним, Генсек ООН Антониу Гутерриш обсуждает возможность возобновления Черноморского зернового сотрудничества с Россией, предложив определенные условия для урегулирования ситуации с санкциями. По данным журналистов, Гутерриш направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову.

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