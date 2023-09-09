Черное море патрулируют британские самолеты: что защищают

Судно перевозит украинское зерно, Черное море, 2 ноября 2022 года. Фото: REUTERS

Британские самолеты совершают патрулирование над Черным морем. Все для того, чтобы сдержать РФ от ударов по гражданским судам, которые перевозят украинское зерно.

Об этом сообщает The Telegraph.

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"Мы будем использовать нашу разведку, наблюдения для мониторинга российской активности в Черном море... В рамках этих операций по наблюдению самолеты Королевских ВВС совершают полеты над этим районом, чтобы сдержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам", — заявили на Даунинг-стрит.

Предполагается, что продовольственный вопрос будет рассматриваться на саммите G20 в Дели.

"Владимир Путин снова не показывает своего лица на G20. Он является архитектором собственного дипломатического изгнания, изолируя себя в своем президентском дворце и блокируя критику и реальность", — заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Напомним, Генсек ООН Антониу Гутерриш обсуждает возможность возобновления Черноморского зернового сотрудничества с Россией, предложив определенные условия для урегулирования ситуации с санкциями. По данным журналистов, Гутерриш направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову.