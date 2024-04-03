Атаки на Чорноморський флот Росії, втрати окупантів, втеча флоту в Новоросійськ, загроза Кримському мосту

Великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". Фото: росЗМІ

Березень 2024 року став для Чорноморського флоту Російської Федерації воістину чорним місяцем. Що саме втратили окупанти на захопленому ними півострові і що ще втратять — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Березневі успіхи Сил оборони України

Чорноморський флот країни-агресора протягом усієї повномасштабної російсько-української війни був однією із улюблених мішеней Сил оборони України. ЗСУ та ГУР, інші українські силові структури активно діяли на цьому напрямку — б’ючи як по кораблях, так і по наземних об’єктах, контрольованих та використовуваних окупантами.

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Та березень 2024 року став у нинішній чорноморській кампанії особливим. Особливим тому, що, як зазначив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, Україна перейшла до системних, постійних і воістину смертельних для Чорноморського флоту атак.

Так, протягом минулого місяця був знищений сторожовий корабель, корвет проєкту 21260 "Сергей Котов". Крім затопленого "Сергея Котова", росіяни на довгий час, можливо, на роки, втратили пошкоджені розвідувальний корабель "Іван Хурс" та відразу три великі десантні кораблі, "Азов", "Ямал" та вкрадений у України ще 2014 року "Костянтин Ольшанський". І ці втрати стали дуже серйозним дзвіночком для військово-морського командування країни-агресора.

ЧФ тікає в Новоросійськ

По-перше, про навіть теоретичну можливість висадки десанту на Півдні України уже можна забути остаточно. Шанси на це серйозно зменшилися ще після затоплення у квітні 2022 року флагмана Чорноморського флоту, крейсера "Москва", продовжили падати після низки успішних ударів по інших великих десантних кораблях — а нині фактично зникли. Але це не головна проблема росіян.

Кримські окупанти втратили контроль над Чорним морем – не тільки над північним заходом, як було раніше, а взагалі. Бо контролювати акваторію цієї частини Світового океану у росіян просто немає ресурсів. А те, що є, вони намагаються уже не стільки використовувати, скільки приховувати — у бухтах Севастополя, а скоріше на власній території, у акваторії Новоросійська. Де саме зараз росіяни закривають вхід у бухту боновими загородженнями — на цей крок вони пішли через успішну діяльність українських морських дронів.

Постраждали внаслідок ударів Сил оборони України навіть російські війська в Сирії. Бо ж ці кораблі обслуговували, крім кримського, ще й сирійське угруповання російської армії, яке воює на боці тамтешнього диктатора Башара Асада. Звісно, в останній час великі десантні кораблі Чорноморського флоту в основному працювали на українському фронті, але про сирійський тепер можна буде остаточно забути — морським шляхом постачати туди зброю і військовий контингент практично немає чим.

Без заводів і зернової угоди

Отже, російський окупаційний флот, точніше, те, що від нього залишилося, поступово почав тікати з окупованого Криму до Новоросійська, де ситуація нібито краща і безпечніша. Та у цій втечі є інші проблемні місця для Чорноморського флоту.

Справа в тому, що Новоросійськ не має таких судноремонтних заводів, які ще донедавна, до українських ракетних ударів, функціонували на Кримському півострові — зокрема, в Севастополі та Керчі. А уражені великі десантні кораблі та інші пошкоджені українськими ракетами судна потребують серйозного, можливо, капітального ремонту.

Усе це означає одну просту річ. Росія повністю втрачає свій ще донедавна суттєвий вплив на Чорноморський регіон. Згадаймо, як росіяни досягли зернової угоди, перекривши шляхи українським та іншим суднам шлях з портів Півдня України до Босфору і далі в Середземне море. Зараз перекривати ці шляхи — нічим. Тому зверніть увагу, що, попри непродовження цієї угоди зерно та інші експортні товари активно вивозяться з портів Одещини — і країна-агресор, яка втратила острів Зміїний, втратила абсолютну більшість рухомого складу Чорноморського флоту, не може нічого зробити з цим.

До чого тут Кримський міст

Та є іще один нюанс, який поки що активно не обговорюється, але у майбутньому може вийти на перші шпальти російських і світових видань. Цей нюанс пов’язаний із Кримським мостом. Справа в тому, що великі десантні кораблі після втрати крейсера "Москва" і реальних шансів на десантну операцію в районі Одеси використовувалися окупантами на зовсім іншому напрямку.

За допомогою ВДК росіяни перекидали зброю, боєприпаси та війська з чорноморського узбережжя РФ до Криму, тобто фактично на увесь південний фронт. Морський логістичний шлях став справжнім дублером Кримського мосту, який уже кілька разів був атакований Україною – і на деякий час зупиняв свою роботу.

Тепер же, після знищених раніше і пошкоджених у березні великих десантних кораблів, Росія практично втратила "дублера" Кримського мосту. А це, упевнений Дмитро Снєгирьов, означає, що рано чи пізно ми побачимо нові удари по самому мосту. І у цій ситуації росіянам не буде чим його замінити.

Тож головним підсумком березневих атак Сил оборони України на кораблі та наземну інфраструктуру Чорноморського флоту можна вважати підготовку окупованого росіянами Криму до майбутньої транспортної блокади. Україна методично і успішно вибиває усі можливі логістичні шляхи на цьому напрямку. І, будемо сподіватися, невдовзі виб’є останній.