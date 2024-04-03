Атаки на Черноморский флот России, потери окупантов, бегство флота в Новороссийск, угроза Крымскому мосту

Большой десантный корабль "Константин Ольшанский". Фото: росСМИ

Март 2024 стал для Черноморского флота Российской Федерации поистине черным месяцем. Что именно потеряли оккупанты на захваченном ими полуострове и еще потеряют — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Мартовские успехи Сил обороны Украины

Черноморский флот страны-агрессора на протяжении всей полномасштабной российско-украинской войны был одной из любимых мишеней сил обороны Украины. ВСУ и ГУР, другие украинские силовые структуры активно действовали на этом направлении — нанося удары как по кораблям, так и по наземным объектам, контролируемым и используемым оккупантами.

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Но март 2024 стал в нынешней черноморской кампании особенным. Особым потому, что, как отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, Украина перешла к системным, постоянным и поистине смертельным для Черноморского флота атакам.

Так, в течение прошлого месяца был уничтожен сторожевой корабль, корвет проекта 21 260 "Сергей Котов". Кроме затопленного "Сергея Котова", россияне на долгое время, возможно, на годы потеряли поврежденные разведывательный корабль "Иван Хурс" и сразу три больших десантных корабля, "Азов", "Ямал" и украденный у Украины еще в 2014 году "Константин Ольшанский" . И эти потери стали очень серьезным звоночком для военно-морского командования страны-агрессора.

ЧФ убегает в Новороссийск

Во-первых, даже о теоретической возможности высадки десанта на Юге Украины уже можно забыть окончательно. Шансы на это серьезно уменьшились еще после затопления в апреле 2022 флагмана Черноморского флота, крейсера "Москва", продолжили падать после ряда успешных ударов по другим крупным десантным кораблям — а ныне фактически исчезли. Но это не главная проблема россиян.

Крымские оккупанты потеряли контроль над Черным морем — не только над северо-западом, как было раньше, а вообще. Потому что контролировать акваторию этой части Мирового океана у россиян просто нет ресурсов. А то, что есть, они стараются уже не столько использовать, сколько скрывать в бухтах Севастополя, а скорее на собственной территории, в акватории Новороссийска. Где именно сейчас россияне закрывают вход в бухту боновыми заграждениями — на этот шаг они пошли из-за успешной деятельности украинских морских дронов.

Пострадали в результате ударов Сил обороны Украины даже российские войска в Сирии. Ведь эти корабли обслуживали, кроме крымской, еще и сирийскую группировку российской армии, воюющей на стороне тамошнего диктатора Башара Асада. Конечно, в последнее время большие десантные корабли Черноморского флота в основном работали на украинском фронте, но о сирийском теперь можно будет окончательно забыть — морским путем поставлять оружие туда и военный контингент практически нечем.

Без заводов и зерновой сделки

Итак, российский оккупационный флот, точнее, то, что от него осталось, постепенно начал бежать из оккупированного Крыма в Новороссийск, где ситуация вроде бы лучше и безопаснее. Но в этом бегстве есть другие проблемные места для Черноморского флота.

Дело в том, что у Новороссийска нет таких судоремонтных заводов, которые еще недавно, до украинских ракетных ударов, функционировали на Крымском полуострове — в частности, в Севастополе и Керчи. А пораженные большие десантные корабли и другие поврежденные украинскими ракетами суда нуждаются в серьезном, возможно, капитальном ремонте.

Все это означает одну простую вещь. Россия полностью теряет свое еще недавно существенное влияние на Черноморский регион. Вспомним, как россияне достигли зерновой сделки, перекрыв пути украинским и другим судам путь из портов Юга Украины в Босфор и дальше в Средиземное море. Сейчас перекрывать эти пути — нечем. Поэтому обратите внимание, что, несмотря на непродолжение этого соглашения, зерно и другие экспортные товары активно вывозятся из портов Одесщины — и страна-агрессор, потерявшая остров Змеиный, потерявшая абсолютное большинство подвижного состава Черноморского флота, не может ничего сделать с этим.

Причем здесь Крымский мост

Есть еще один нюанс, который пока активно не обсуждается, но в будущем может выйти на первые полосы российских и мировых изданий. Этот аспект связан с Крымским мостом. Дело в том, что большие десантные корабли после потери крейсера "Москва" и реальных шансов на десантную операцию в районе Одессы использовались оккупантами на совсем другом направлении.

С помощью ВДК россияне опрокидывали оружие, боеприпасы и войска с черноморского побережья РФ в Крым, то есть фактически на весь южный фронт. Морской логистический путь стал настоящим дублером Крымского моста, который уже несколько раз был атакован Украиной — и на время останавливал свою работу.

Теперь же после уничтоженных ранее и поврежденных в марте крупных десантных кораблей Россия практически потеряла "дублера" Крымского моста. А это, уверен Дмитрий Снегирев, означает, что рано или поздно мы увидим новые удары по самому мосту. И в этой ситуации россиянам нечем будет его заменить.

Главным итогом мартовских атак Сил обороны Украины на корабли и наземную инфраструктуру Черноморского флота можно считать подготовку оккупированного россиянами Крыма к будущей транспортной блокаде. Украина методично и успешно выбивает все возможные логистические пути в этом направлении. И, будем надеяться, скоро выбьет последний.