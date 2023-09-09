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Чотири категорії військових можуть отримати 30 тисяч гривень: за яких умов

9 вересня 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Чотири категорії військових можуть отримати 30 тисяч гривень: за яких умов
Українські військові йдуть на завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. Протягом цього часу військові отримують за свою роботу додаткові виплати. Зокрема, "бойові" в розмірі 30 тисяч.

Новини.LIVE нагадують, за яких умов військові можуть отримати такі виплати.

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Виплати військовим у 30 тисяч гривень

Відповідно до постанові "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168", затвердженою Кабміном, виплата 30 тисяч гривень повертається трьом категоріям військовослужбовців залучених до оборони України.

Так, 30 тисяч гривень нараховуються пропорційно часу виконання відповідних завдань:

  • особам рядового і начальницького складу ДСНС;
  • особам начальницького складу управління спецоперацій НАБУ;
  • поліцейським;
  • військовослужбовцям, які здійснюють бойові (спеціальні) завдання, необхідних для забезпечення оборони України.

Нагадаємо, на заробітні плати українським військовослужбовцям не вистачає кількасот мільярдів гривень до кінця 2023 року. У зв'язку з цим Міністерство оборони України проситиме парламент внести зміни у поточний Державний бюджет. 

Міноборони проситиме збільшити видатки на виплати військовим на 251 млрд гривень.

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