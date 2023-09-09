Четыре категории военных могут получить 30 тысяч гривен: при каких условиях

Украинские военные идут на задание. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине второй год продолжается полномасштабная война. В течение этого времени военные получают за свою работу дополнительные выплаты. В частности, "боевые" в размере 30 тысяч.

Новини.LIVE напоминают, при каких условиях военные могут получить такие выплаты.

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Выплаты военным в 30 тысяч гривен

Согласно постановлению "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 168", утвержденному Кабмином, выплата 30 тысяч гривен возвращается трем категориям военнослужащих, привлеченных к обороне Украины.

Так, 30 тысяч гривен начисляются пропорционально времени выполнения соответствующих задач:

лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС;

лицам начальствующего состава управления спецопераций НАБУ;

полицейским;

военнослужащим, которые осуществляют боевые (специальные) задачи, необходимых обеспечения обороны Украины.

Напомним, на заработные платы украинским военнослужащим не хватает нескольких сотен миллиардов гривен до конца 2023 года. В этой связи Министерство обороны Украины будет просить парламент внести изменения в текущий Государственный бюджет.

Минобороны будет просить увеличить расходы на выплаты военным на 251 млрд. гривен.