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Четыре категории военных могут получить 30 тысяч гривен: при каких условиях

9 сентября 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Четыре категории военных могут получить 30 тысяч гривен: при каких условиях
Украинские военные идут на задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год продолжается полномасштабная война. В течение этого времени военные получают за свою работу дополнительные выплаты. В частности, "боевые" в размере 30 тысяч.

Новини.LIVE напоминают, при каких условиях военные могут получить такие выплаты.

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Выплаты военным в 30 тысяч гривен

Согласно постановлению "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 168", утвержденному Кабмином, выплата 30 тысяч гривен возвращается трем категориям военнослужащих, привлеченных к обороне Украины.

Так, 30 тысяч гривен начисляются пропорционально времени выполнения соответствующих задач:

  • лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС;
  • лицам начальствующего состава управления спецопераций НАБУ;
  • полицейским;
  • военнослужащим, которые осуществляют боевые (специальные) задачи, необходимых обеспечения обороны Украины.

Напомним, на заработные платы украинским военнослужащим не хватает нескольких сотен миллиардов гривен до конца 2023 года. В этой связи Министерство обороны Украины будет просить парламент внести изменения в текущий Государственный бюджет.

Минобороны будет просить увеличить расходы на выплаты военным на 251 млрд. гривен.

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