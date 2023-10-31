Вибухи у Миколаївській області: чим атакує ворог

Бійці ЗСУ збивають безпілотники. Фото: Генштаб ЗСУ

Цієї ночі окрім ракет, ворог вирішив запускати по Україні безпілотники. Так, у Миколаївській області о 01.30 дуже гучно. Чути, як працює українська ППО. Трохи раніше вибухи було чути у Полтавській області. В деяких регіонах України досі лунає повітряна тривога.

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

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Вибухи у Миколаївській області зараз, 31 жовтня

Повідомляється, що зараз в регіоні дуже гучно. Там працює ППО.

"В Миколаївській області працює ППО по ударних БпЛА", — йдеться в повідомленні.

01:48:

Повідомляється, що БпЛА типу "Shahed" на межі Миколаївської та Кіровоградської області. Рух в північно-західному напрямку.

Карта повітряних тривог нині така:

Карта повітряних тривог зараз. Фото: скриншот

Нагадаємо, потужні вибухи лунають 31 жовтня, у Миргороді. Ворог не припиняє закидати країну ракетами. Повітряну тривогу у Полтавській області щойно оголосили.