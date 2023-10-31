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Слышны мощные звуки в Николаевской области, работает ПВО

31 октября 2023 01:30
обновлено: 01:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Николаевской области: чем атакует враг
Бойцы ВСУ сбивают беспилотники. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Этой ночью, кроме ракет, враг решил запускать по Украине беспилотники. Так, в Николаевской области в 01.30 очень громко. Слышно, как работает украинская ПВО. Чуть раньше взрывы были слышны в Полтавской области. В некоторых регионах Украины до сих пор доносится воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

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Взрывы в Николаевской области сейчас, 31 октября

Сообщается, что сейчас в регионе очень громко. Там работает ПВО.

"В Николаевской области работает ПВО по ударным БпЛА", — говорится в сообщении.

01:48:

Сообщается, что БпЛА типа "Shahed" на границе Николаевской и Кировоградской области. Движение в северо-западном направлении.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Воздушная тревога в Украине 31 октября
Карта воздушных тревог сейчас. Фото: скриншот

Напомним, мощные взрывы раздаются 31 октября в Миргороде. Враг не перестает забрасывать страну ракетами. Воздушную тревогу в Полтавской области только объявили.

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