Чверть території України забруднена вибухівкою та боєприпасами

Сапер розміновує поле. Ілюстративне фото: 1.zt.ua

Близько 25% територій України забруднені вибухонебезпечними предметами та боєприпасами. Найщільніше замінованими залишаються деокуповані регіони.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Клименко розповів, що станом на зараз внаслідок повномасштабного вторгнення Росії близько 25% території України забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами.

"Найбільш щільно заміновані деокуповані регіони. Власне стабілізаційні заходи там починаються саме із розмінування. Першочергово очищуємо населені пункти, щоб якомога швидше повернути туди органи влади, відновити роботу підприємств, діяльність об’єктів критичної інфраструктури тощо. Також в пріоритеті сільськогосподарські землі", — пояснив міністр.

За його словами, чим довше триває окупація населеного пункту росіянами, тим масивнішим є мінування.

Клименко також додав, що наразі невідомо скільки часу знадобиться для очищення та розмінування українських територій, адже це важко спрогнозувати поки тривають бойові дії.

"Поки тривають бойові дії, спрогнозувати, за скільки часу розмінують та очистять території, неможливо. Особливо у прифронтових регіонах. От очистимо ми якийсь населений пункт, визначимо його безпечним, а потім знову обстріл. І все, починаємо спочатку. Тому тут багато умовностей зараз. Тим паче, що досі знаходимо в землі снаряди ще Другої світової", — навів приклад очільник МВС.

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, нещодавно в Харківській ОВА розповіли, що у 2024 році планують обстежити та розмінувати майже третину замінованих земель. Йдеться про територію площею 180 тис. гектарів.

Крім того, у Херсонській області українські сапери також продовжують розмінування територій після бойових дій. Загалом співробітникам ДСНС вже вдалося знешкодити понад 42 тис. вибухонебезпечних предметів.

Також в інтерв'ю Новини.LIVE піротехнік Олексій Шульга розповів про усі тонкощі розмінування, зокрема на Одещині. Службовець наголосив, що у них немає права на помилку.