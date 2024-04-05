Четверть территории Украины загрязнена взрывчаткой и боеприпасами

Сапер разминирует поле. Иллюстративное фото: 1.zt.ua

Около 25% территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами и боеприпасами. Плотнее всего заминированными остаются деоккупированные регионы.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью Интерфакс-Украина.

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Клименко рассказал, что по состоянию на данный момент в результате полномасштабного вторжения России около 25% территории Украины загрязнены минами и взрывоопасными предметами.

"Самые плотно заминированные деоккупированные регионы. Собственно стабилизационные мероприятия там начинаются именно с разминирования. Первоочередно очищаем населенные пункты, чтобы как можно скорее вернуть туда органы власти, возобновить работу предприятий, деятельность объектов критической инфраструктуры и т.д. Также в приоритете сельскохозяйственные земли", — пояснил министр.

По его словам, чем дольше длится оккупация населенного пункта россиянами, тем массивнее минирование.

Клименко также добавил, что пока неизвестно, сколько времени понадобится для очистки и разминирования украинских территорий, ведь это трудно спрогнозировать, пока продолжаются боевые действия.

"Пока продолжаются боевые действия, спрогнозировать, за сколько времени разминируют и очистят территории, невозможно. Особенно в прифронтовых регионах. Вот очистим мы какой-нибудь населенный пункт, определим его безопасным, а затем снова обстрел. И все, начинаем сначала. Поэтому здесь много условностей сейчас. Тем более, что до сих пор находим в земле снаряды еще Второй мировой", — привел пример глава МВД.

Что еще нужно знать

Напомним, недавно в Харьковской ОВА рассказали, что в 2024 году планируют обследовать и разминировать почти треть заминированных земель. Речь идет о территории площадью 180 тыс. гектаров.

Кроме того, в Херсонской области украинские саперы также продолжают разминирование территорий после боевых действий. В общей сложности сотрудникам ГСЧС уже удалось обезвредить более 42 тыс. взрывоопасных предметов.

Также в интервью Новини.LIVE пиротехник Алексей Шульга рассказал обо всех тонкостях разминирования, в частности в Одесской области. Служащий отметил, что у них нет права на ошибку.