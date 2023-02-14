Операторами безпілотників Shahed є іранський персонал, — ISW

Дає зброю та операторів: в ISW розповіли, як Іран допомагає рф вести війну в Україні
Кремль продовжує використовувати свої відносити з Іраном для підтримки війни в Україні. Зокрема, офіційний Тегеран окрім зброї забезпечує рф операторами дронів.
Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни.
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Як Іран допомагає рф у війні проти України
Аналітики ISW у своєму матеріалі посилаються на нещодавню заяву української розвідки, яка оприлюднила перехоплення, як два оператори безпілотників Shahed координували цілі "курдським діалектом із вкрапленням слів фарсі".
Своєю чергою, в Інституті вивчення війни вважають, що оператори Shahed можуть бути з Іранського Курдистану, ймовірно, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).
Також є інформація, що офіційний Тегеран контрабандою відправив до росії щонайменше 18 безпілотників далекого радіусу дії, використовуючи іранські державні літаки.
"Ці поставки включають шість безпілотних літальних апаратів Mohajer-6 і 12 безпілотних літальних апаратів Shahed-121 і 129, які мають здатність завдавати удару "повітря-земля" і призначені для доставки корисного вантажу до цілі та повернення на базу, на відміну від Shahed-131 і 136 безпілотні літальні апарати, які російські війська досі широко використовували в Україні", — йдеться у повідомленні.
Як пишуть в ISW, 13 лютого російські блогери повідомили, що пов’язані з КВІР вантажні літаки Іл-76 регулярно літають до росії, припускаючи, що Тегеран постійно постачає москві різноманітні матеріали за допомогою літаків, пов’язаних з Корпусом вартових ісламської революції.
"Ці дані, узяті в тандемі, свідчать про те, що росія продовжує покладатися на Іран щодо військової та технологічної підтримки в Україні, і що певний іранський персонал, ймовірно, знаходиться в Україні, безпосередньо підтримуючи російські атаки на українську цивільну інфраструктуру", — наголошують аналітики.
Нагадаємо, напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що росія вже розпочала наступ на Україну. За його словами, путін очевидно не готується до миру.