Операторами беспилотников Shahed является иранский персонал — ISW

Иранский боевой беспилотник Shahed 129

Кремль продолжает использовать свои отношения с Ираном для поддержки войны в Украине. В частности, официальный Тегеран кроме оружия обеспечивает рф операторами дронов.

Об этом говорится в материале Института изучения войны.

Как Иран помогает рф в войне против Украины

Аналитики ISW в своем материале ссылаются на недавнее заявление украинской разведки, обнародовавшее перехват, как два оператора беспилотников Shahed координировали цели "курдским диалектом с вкраплением слов фарси".

В свою очередь, в Институте изучения войны считают, что операторы Shahed могут быть из Иранского Курдистана, вероятно, связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Также есть информация, что официальный Тегеран контрабандой отправил в россию по меньшей мере 18 беспилотников дальнего радиуса действия, используя иранские государственные самолеты.

"Эти поставки включают шесть беспилотных летательных аппаратов Mohajer-6 и 12 беспилотных летательных аппаратов Shahed-121 и 129, которые обладают способностью наносить удар "воздух-земля" и предназначены для доставки полезного груза к цели и возвращению на базу, в отличие от Shahed- 131 и 136 беспилотных летательных аппаратов, которые российские войска до сих пор широко использовали в Украине", — говорится в сообщении.

Как пишут в ISW, 13 февраля российские блоггеры сообщили, что связанные с КСИР грузовые самолеты Ил-76 регулярно летают в россию, предполагая, что Тегеран постоянно поставляет москве разнообразные материалы с помощью самолетов, связанных с Корпусом стражей исламской революции.

"Эти данные, взятые в тандеме, свидетельствуют о том, что россия продолжает полагаться на Иран по военной и технологической поддержке в Украине, и что определенный иранский персонал, вероятно, находится в Украине, непосредственно поддерживая российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру", — отмечают аналитики.

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия уже начала наступление на Украину. По его словам, путин очевидно не готовится к миру.