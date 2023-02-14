Операторами беспилотников Shahed является иранский персонал — ISW

Дает оружие и операторов: в ISW рассказали, как Иран помогает рф вести войну в Украине
Кремль продолжает использовать свои отношения с Ираном для поддержки войны в Украине. В частности, официальный Тегеран кроме оружия обеспечивает рф операторами дронов.
Об этом говорится в материале Института изучения войны.
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Как Иран помогает рф в войне против Украины
Аналитики ISW в своем материале ссылаются на недавнее заявление украинской разведки, обнародовавшее перехват, как два оператора беспилотников Shahed координировали цели "курдским диалектом с вкраплением слов фарси".
В свою очередь, в Институте изучения войны считают, что операторы Shahed могут быть из Иранского Курдистана, вероятно, связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Также есть информация, что официальный Тегеран контрабандой отправил в россию по меньшей мере 18 беспилотников дальнего радиуса действия, используя иранские государственные самолеты.
"Эти поставки включают шесть беспилотных летательных аппаратов Mohajer-6 и 12 беспилотных летательных аппаратов Shahed-121 и 129, которые обладают способностью наносить удар "воздух-земля" и предназначены для доставки полезного груза к цели и возвращению на базу, в отличие от Shahed- 131 и 136 беспилотных летательных аппаратов, которые российские войска до сих пор широко использовали в Украине", — говорится в сообщении.
Как пишут в ISW, 13 февраля российские блоггеры сообщили, что связанные с КСИР грузовые самолеты Ил-76 регулярно летают в россию, предполагая, что Тегеран постоянно поставляет москве разнообразные материалы с помощью самолетов, связанных с Корпусом стражей исламской революции.
"Эти данные, взятые в тандеме, свидетельствуют о том, что россия продолжает полагаться на Иран по военной и технологической поддержке в Украине, и что определенный иранский персонал, вероятно, находится в Украине, непосредственно поддерживая российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру", — отмечают аналитики.
Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия уже начала наступление на Украину. По его словам, путин очевидно не готовится к миру.