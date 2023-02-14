Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Дает оружие и операторов: в ISW рассказали, как Иран помогает рф вести войну в Украине arrow

Дает оружие и операторов: в ISW рассказали, как Иран помогает рф вести войну в Украине

14 февраля 2023 07:34
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Операторами беспилотников Shahed является иранский персонал — ISW
Иранский боевой беспилотник Shahed 129
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Кремль продолжает использовать свои отношения с Ираном для поддержки войны в Украине. В частности, официальный Тегеран кроме оружия обеспечивает рф операторами дронов.

Об этом говорится в материале Института изучения войны.

Читайте также:

Как Иран помогает рф в войне против Украины

Аналитики ISW в своем материале ссылаются на недавнее заявление украинской разведки, обнародовавшее перехват, как два оператора беспилотников Shahed координировали цели "курдским диалектом с вкраплением слов фарси".

В свою очередь, в Институте изучения войны считают, что операторы Shahed могут быть из Иранского Курдистана, вероятно, связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Также есть информация, что официальный Тегеран контрабандой отправил в россию по меньшей мере 18 беспилотников дальнего радиуса действия, используя иранские государственные самолеты.

"Эти поставки включают шесть беспилотных летательных аппаратов Mohajer-6 и 12 беспилотных летательных аппаратов Shahed-121 и 129, которые обладают способностью наносить удар "воздух-земля" и предназначены для доставки полезного груза к цели и возвращению на базу, в отличие от Shahed- 131 и 136 беспилотных летательных аппаратов, которые российские войска до сих пор широко использовали в Украине", — говорится в сообщении.

Как пишут в ISW, 13 февраля российские блоггеры сообщили, что связанные с КСИР грузовые самолеты Ил-76 регулярно летают в россию, предполагая, что Тегеран постоянно поставляет москве разнообразные материалы с помощью самолетов, связанных с Корпусом стражей исламской революции.

"Эти данные, взятые в тандеме, свидетельствуют о том, что россия продолжает полагаться на Иран по военной и технологической поддержке в Украине, и что определенный иранский персонал, вероятно, находится в Украине, непосредственно поддерживая российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру", — отмечают аналитики.

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия уже начала наступление на Украину. По его словам, путин очевидно не готовится к миру.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

08:43 Оккупанты за сутки 54 раза обстреляли Херсонщину: два человека погибли

Новина з фото

08:43 "Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

Новина з відео

08:42 В США устроили стрельбу в университете: есть погибшие

Новина з відео

08:25 День Святого Валентина 2023: чувствительные и романтические поздравления для влюбленных

08:24 Италия поддержала создание спецтрибунала для рф за военные преступления в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:10 ВСУ за сутки уничтожили более 700 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях рф

08:10 В США заявили, что нашли датчики из сбитого шпионского аэростата Китая

08:08 Россия перенаправила экспорт нефти из еврозоны в Азию с более низкими ценами, — Еврокомиссия

08:05 Прокуратура требует отстранения Павелко и Записоцкого: чем ответила УАФ

08:00 ​​СМИ пишут, что США не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS: в чем причина

Новина з відео

08:42 В США устроили стрельбу в университете: есть погибшие

Новина з відео

08:25 День Святого Валентина 2023: чувствительные и романтические поздравления для влюбленных

Новина з відео

07:40 День святого Валентина 2023: любовный гороскоп для всех знаков зодиака

Новина з відео

00:09 Москва снова в огне: горит у научно-исследовательского института точных приборов

Новина з відео

23:45 Украина договорилась с несколькими мощными западными партнерами о поставках оружия, — Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:20 Хочет с седьмого на первое место: Италия во второй раз отправит Марко Менгони на "Евровидение"

Новина з відео

19:01 От Джексона до Мадонны: самые яркие выступления знаменитостей на Супербоуле

Новина з відео

18:29 Случайно разбил стекло в дверях: полицейские на Киевщине спасли мужчину, который едва не истек кровью

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 14 февраля: Овнам — сохранять терпение, Козерогам — общение

Новина з відео

17:16 На войне погиб знаменитый "карпатский вивчар" Михаил Кознюк

Новина з фото

08:43 "Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

18:30 Почему Украине так сильно нужны истребители F-16

Эксклюзив

18:00 В Польше ухудшилось отношение к украинцам: ИПСО от россии, манипуляция или правда

Эксклюзив

17:00 Холостой выстрел: почему Запад молча "глотает" российские ракеты

Эксклюзив

09:00 Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Война оставляет токсическое наследие для среды и здоровья людей

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Русских морпехов разгромили

Актуальное по теме

None 14 Февраль 08:44

Оккупанты за сутки 54 раза обстреляли Херсонщину: два человека погибли

None 14 Февраль 08:43

"Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

None 14 Февраль 08:42

В США устроили стрельбу в университете: есть погибшие

None 14 Февраль 08:23

День Святого Валентина 2023: чувствительные и романтические поздравления для влюбленных

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB