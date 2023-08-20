Президент України Володимир Зеленський оглядає літак F-16. Фото: ОП

Данія передасть Україні 19 літаків F-16. Вже після завершення тренувань українських пілотів винищувачі прибудуть до України.

Про це повідомила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен під час спільного брифінгу з президентом Зеленським.

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Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила, що її країна надасть Україні 19 літаків F-16.

"Ви та ваші земляки продемонстрували нам, що таке справжня хоробрість. За це ми вам зобов'язані всією підтримкою. Від початку війни Данія була на вашому боці, бо ваша свобода — це наша свобода. Саме тому ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16 в Україну", — Фредеріксен.

Варто зазначити, що раніше данське оборонне відомство у співпраці з Нідерландами підтвердило намір передати винищувачі F-16 Україні. Водночас у країни є умова — грамотний та підготовлений український персонал, а також усі необхідні дозвільні документи, споруди та системи логістики.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Нідерландами щодо винищувачів F-16. Тобто, можливо, незабаром винищувачі будуть в українському небі.

Окрім того, в Данії Зеленський сів за штурвал винищувача F-16 та ознайомився з літаком.