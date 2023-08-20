Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Данія передасть Україні 19 літаків F-16 arrow

Данія передасть Україні 19 літаків F-16

20 серпня 2023 19:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Данія передасть Україні 19 літаків F-16
Президент України Володимир Зеленський оглядає літак F-16. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Данія передасть Україні 19 літаків F-16. Вже після завершення тренувань українських пілотів винищувачі прибудуть до України.

Про це повідомила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен під час спільного брифінгу з президентом Зеленським.

Читайте також:

Літаки F-16 для України

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила, що її країна надасть Україні 19 літаків F-16.

"Ви та ваші земляки продемонстрували нам, що таке справжня хоробрість. За це ми вам зобов'язані всією підтримкою. Від початку війни Данія була на вашому боці, бо ваша свобода — це наша свобода. Саме тому ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16 в Україну", — Фредеріксен.

 

Варто зазначити, що раніше данське оборонне відомство у співпраці з Нідерландами підтвердило намір передати винищувачі F-16 Україні. Водночас у країни є умова — грамотний та підготовлений український персонал, а також усі необхідні дозвільні документи, споруди та системи логістики.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Нідерландами щодо винищувачів F-16. Тобто, можливо, незабаром винищувачі будуть в українському небі. 

Окрім того, в Данії Зеленський сів за штурвал винищувача F-16 та ознайомився з літаком. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз