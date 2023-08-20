Президент Украины Владимир Зеленский осматривает самолет F-16. Фото: ОП

Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Уже после завершения тренировок украинских пилотов истребители прибудут в Украину.

Об этом сообщила премьер-министр Мэтте Фредериксен во время совместного брифинга с президентом Зеленским.

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Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объявила, что ее страна предоставит Украине 19 самолетов F-16.

"Вы и ваши земляки продемонстрировали нам, что такое настоящая храбрость. За это мы вам обязаны всей поддержкой. С начала войны Дания была на вашей стороне, потому что ваша свобода — это наша свобода. Именно поэтому мы сегодня объявляем, что 19 F -16 в Украине", — Фредериксен.

Стоит отметить, что ранее датское оборонное ведомство по сотрудничеству с Нидерландами подтвердило намерение передать истребители F-16 Украине. В то же время, у страны есть условие — грамотный и подготовленный украинский персонал, а также все необходимые разрешительные документы, сооружения и системы логистики.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Нидерландами по истребителям F-16. То есть, возможно, скоро истребители будут в украинском небе.

Кроме того, в Дании Зеленский сел за штурвал истребителя F-16 и ознакомился с самолетом.