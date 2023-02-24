Данія планує розглянути надання Україні літаків

Україна може отримати данські військові літаки, але це точно буде не завтра

Данський уряд готовий до обговорення передачі Україні сучасних бойових літаків. Але розгляд такого питання є питанням віддаленого майбутнього, а не завтрашнього дня.

Про це повідомляє данське видання DR.

Літаки для України

Виконувач обов’язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що теоретично ця країна може надати Збройним силам України бойові літаки.

"Я не буду заперечувати, що в якийсь момент постане питання передачі Україні винищувачів", — визнав Лунд Поульсен.

Разом з тим, він зазначив, що це точно відбудеться не завтра, а у дещо віддаленішій перспективі.

В чому проблема

За словами в.о. міністра оборони Данії, однією із проблем цього військового питання є уміння українськими льотчиками керувати літаками, які перебувають на озброєнні ЗС Королівства Данії.

"Ви не можете просто сісти в F-16 і дозволити йому літати самостійно. Йдеться про навчання, технічне обслуговування та цілий ряд інших речей", — наголосив Троелс Лунд Поульсен.

Нагадаємо, що на початку лютого прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса вивчити питання про те, які літаки країна може надати Україні. Лондон вважає правильним надавати необхідну зброю, таку як танки Challenger, додаткові гармати, засоби далекої дії, які можуть допомогти виграти війну.

Фото: U.S. Pacific Fleet / Facebook