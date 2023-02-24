Дания планирует рассмотреть предоставление Украине самолетов

Украина может получить датские военные самолеты, но это точно будет не завтра

Датское правительство готово к обсуждению передачи Украине современных боевых самолетов. Но рассмотрение такого вопроса является вопросом отдаленного будущего, а не завтрашнего дня.

Об этом сообщает датское издание DR.

Самолеты для Украины

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что теоретически эта страна может предоставить Вооруженным силам Украины боевые самолеты.

"Я не буду отрицать, что в какой-то момент встанет вопрос передачи Украине истребителей", — признал Лунд Поульсен.

Вместе с тем, он отметил, что это точно произойдет не завтра, а в более отдаленной перспективе.

В чем проблема

По словам и.о. министра обороны Дании, одной из проблем этого военного вопроса является умение украинскими летчиками управлять самолетами, находящимися на вооружении ВС Королевства Дании.

"Вы не можете просто сесть в F-16 и позволить ему летать самостоятельно. Речь идет об обучении, техническом обслуживании и целом ряде других вещей", — подчеркнул Троэлс Лунд Поульсен.

Напомним, что в начале февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса изучить вопрос о том, какие самолеты страна может предоставить Украине. Лондон считает правильным предоставлять необходимое оружие, такое как танки Challenger, дополнительные пушки, средства дальнего действия, которые могут помочь выиграть войну.

Фото: США Pacific Fleet / Facebook