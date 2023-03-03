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​​​​​​​Данілов пояснив, навіщо росія намагається захопити Бахмут

3 березня 2023 09:15
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Окупантам потрібна хоч якась перемога
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у інтерв’ю "РБК-Україна".

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Під Бахмутом знищується можливість росіян вести війну

За словами Олексія Данілова, росіяни давно мають бажання захопити Бахмут, оскільки це не просто точка на мапі України.

"Це місце, де щодня знищується величезна кількість ворогів, їхня техніка, зменшуються спроможності росіян діяти на тих чи інших напрямках", — наголосив секретар РНБО.

Головна ділянка фронту

Данілов нагадав, що під Бахмутом російське військове командування використало усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярну армію, і десантників, і "вагнерівців" Пригожина.

"Умовно кажучи, повний букет того мотлоху, який насунувся на територію України", — так охарактеризував секретар РНБО бахмутське угруповання окупаційного контингенту.

Бажання відзвітувати

Олексій Данілов пояснив, що російські війська хочуть взяти Бахмут, аби відзвідувати хоча б про якусь перемогу в кремль.

"Росіяни щось для себе вигадали, якусь мету, вони з цією метою живуть", — запевнив Данілов, зазначивши, що окупанти, хоч і просуваються у цьому напрямку, але зовсім не у тому темпі, в якому планували.

Фото: "РБК-Україна"

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