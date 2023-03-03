​​​Данилов объяснил, зачем россия пытается захватить Бахмут

Оккупантам нужна хоть какая-то победа

Под Бахмутом против Украины воюют все возможные оккупационные подразделения — и регулярная армия, и "вагнеровцы". Но особых успехов российские войска в этом направлении не имеют.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью "РБК-Украина".

Под Бахмутом уничтожается возможность россиян вести войну

По словам Алексея Данилова, у россиян давно есть желание захватить Бахмут, поскольку это не просто точка на карте Украины.

"Это место, где ежедневно уничтожается огромное количество врагов, их техника, уменьшаются возможности россиян действовать на тех или иных направлениях", — подчеркнул секретарь СНБО.

Главный участок фронта

Данилов напомнил, что под Бахмутом российское военное командование использовало все возможные оккупационные подразделения — и регулярную армию, и десантников, и "вагнеровцев" Пригожина.

"Условно говоря, полный букет того хлама, который надвинулся на территорию Украины", — так охарактеризовал секретарь СНБО бахмутская группировка оккупационного контингента.

Желание отчитаться

Алексей Данилов объяснил, что российские войска хотят взять Бахмут, чтобы отведать хотя бы о какой-то победе в кремле.

"Россияне что-то для себя придумали, какую-то цель, они с этой целью живут", — заверил Данилов, отметив, что оккупанты, хоть и продвигаются в этом направлении, но вовсе не в том темпе, в котором планировали.

Фото: "РБК-Украина"