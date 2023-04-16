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Данілов попередив, як Росія може скористатися "злитими" документами Пентагону

16 квітня 2023 14:24
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Данілов попередив, як Росія може скористатися "злитими" документами Пентагону
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов. Фото: sluga-narodu.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов не виключає, що Росія може використати ситуацію з витоком даних Пентагону щодо контрнаступу ЗСУ. На його думку, РФ може "вкинути" в мережу фейкові документи, виставивши їх як частину "злитих" документів Пентагону. 

Таку думку Олексій Данілов висловив в ефірі загальнонаціонального телемарафону. 

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"Документи є різні. Є частина документів, які можуть бути чутливими з того чи іншого питання. Є частина документів, які зараз можуть з'являтися в мережі, які не мають відношення до цього процесу. Але ті країни, які зацікавлені, передусім Росія, можуть зараз кидати певні документи під виглядом саме цього "витоку". Ми маємо на це зважати, а також дуже уважно аналізувати ці речі", — сказав секретар РНБО. 

Водночас Данілов підкреслив, що відносини з партнерами України мають залишатися міцними, попри все. Він зауважив, що остаточне рішення з питань стратегічних дій на фронті, враховуючи всі поточні обставини, ухвалює українська сторона, представлена обмеженим колом осіб на чолі з Верховним головнокомандувачем.

Нагадаємо, 13 квітня Федеральне бюро розслідувань затримало у Норт-Дігтоні, штат Массачусетс, 21-річного Джека Тейшейру за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США. Він служить у гвардії Військово-повітряних сил США.

Як писали Новини.LIVE, The Washington Post опублікувало власне розслідування щодо витоку секретних документів з Пентагону. 

Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що злиті документи Пентагону містять правдиву та неправдиву інформацію. У будь-якому разі, навіть якщо й в них була правдива інформація — вона вже не актуальна.

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