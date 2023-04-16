Данилов предупредил, как Россия может воспользоваться "слитыми" документами Пентагона

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Фото: sluga-narodu.com

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов не исключает, что Россия может использовать ситуацию с утечкой данных Пентагона по контрнаступлению ВСУ. По его мнению, РФ может "вбросить" в сеть фейковые документы, выставив их как часть "слитых" документов Пентагона.

Такое мнение Алексей Данилов выразил в эфире общенационального телемарафона.

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Что может сделать Россия

"Документы разные. Есть часть документов, которые могут быть чувствительными по тому или иному вопросу. Есть часть документов, которые сейчас могут появляться в сети, что не имеют отношения к этому процессу. Но те страны, которые заинтересованы, прежде всего Россия, могут сейчас бросать определенные документы под видом именно этой "утечки". Мы должны это считаться, а также очень внимательно анализировать эти вещи", — сказал секретарь СНБО.

В то же время Данилов подчеркнул, что отношения с партнерами Украины должны оставаться крепкими, несмотря ни на что. Он отметил, что окончательное решение по стратегическим действиям на фронте, учитывая все текущие обстоятельства, принимает украинская сторона, представленная ограниченным кругом лиц во главе с Верховным главнокомандующим.

Напомним, 13 апреля Федеральное бюро расследований задержало в Норт-Дигтоне, штат Массачусетс, 21-летнего Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке секретных данных Министерства обороны США. Он служит в гвардии Военно-воздушных сил США.

Как писали Новини.LIVE, The Washington Post опубликовало собственное расследование по утечке секретных документов из Пентагона.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что слитые документы Пентагона содержат правдивую и ложную информацию. В любом случае, даже если и у них была правдивая информация, она уже не актуальна.