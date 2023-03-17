Данілов розповів, як Китай опинився у непростій ситуації через ордер МКС

Сі Цзіньпін вирушить до росії 20 березня

Після рішення Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт путіна лідер Китаю опинився у непростій ситуації. Як відомо, у Сі Цзіньпіна незабаром запланована зустріч з президентом рф.

Про це під час національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Деталі

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що хоч Китай і не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду, проте це буде непросте завдання для Китаю і його дипломатів.

"Щодо оголошеного візиту лідера Китайської Народної Республіки до москви: я думаю, що для Китаю наразі буде досить непроста ситуація. Непроста ситуація — це зустрітися з людиною, яку підозрює Міжнародний кримінальний суд у кримінальному злочині стосовно українських дітей", — сказав Данілов.

Окрім того, секретар РНБО назвав кремлівського диктатора маніяком через систематичні вбивства українських громадян, включно з неповнолітніми.

"За наказом путіна на території України фізично вбито 500 дітей, які не брали участі в жодних військових операціях, не мають стосунку до абсурду, який у рф придумали. Путін — це серійний вбивця, це маніяк. Чому маніяк? Маніяк — це ж убивця, який повторно вбиває і отримує від цього насолоду", — сказав Данілов.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.