Данилов рассказал, как Китай оказался в непростой ситуации из-за ордера МКС

Си Цзиньпин отправится в россию 20 марта

После решения Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест путина, лидер Китая оказался в непростой ситуации. Как известно, у Си Цзиньпина вскоре запланирована встреча с президентом россии.

Об этом во время национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что хоть Китай и не является участником Римского устава Международного уголовного суда, однако это будет непростая задача для Китая и его дипломатов.

"Об объявленном визите лидера Китайской Народной Республики в москву: я думаю, что для Китая пока будет достаточно непростая ситуация. Непростая ситуация — это встретиться с человеком, подозреваемым Международным уголовным судом в уголовном преступлении в отношении украинских детей", — сказал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО назвал кремлевского диктатора маньяком из-за систематических убийств украинских граждан, включая несовершеннолетних.

"По приказу путина на территории Украины физически убито 500 детей, которые не участвовали ни в каких военных операциях, не имеют отношения к абсурду, который в россии придумали. Путин — это серийный убийца, это маньяк. Почему маньяк? Маньяк — это же убийца, который повторно убивает и получает от этого удовольствие", — сказал Данилов.

Напомним, сегодня, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой.