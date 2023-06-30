Данілов розповів, як Україна стежить за "вагнерівцями" в Білорусі

Олексій Данілов. Фото: РНБО

В Україні пильно стежать за майбутньою загрозою від дій "вагнерівців", які можуть перебувати в Білорусі. Це питання не зняте з порядку денного.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter.

Читайте також:

Що сказав Данілов

"Виникнення нових загроз, пов’язаних у тому числі з діяльністю т.зв. ПВК "Вагнера" відстежується і не знято з порядку денного", — наголосив він.

Данілов додав, що наша держава з уважністю досліджує та аналізує "весь комплекс безпекових питань зокрема змін у переміщенні російських військ і техніки на території Білорусі та інших суміжних з Україною територіях".

Лукашенко та Пригожин

Раніше головний радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка, розповів, що наразі самоназваний президент Білорусі Олександр Лукашенко вдає із себе найбільшого миротворця у світі, бо начебто не допустив розвитку заколоту ПВК Вагнер у Росії. Він показує, що може самостійно ухвалювати рішення без наказу Путіна, а Пригожиним хоче тиснути на Україну, Польщу, Литву, Латвію.

Нагадаємо, у військовому перевороті, який влаштували "вагнерівці", президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив посередником між Путіним та Пригожиним. На думку експертів, так звана "миротворча місія" може бути вигідною білоруському диктатору і він, ймовірно, використає власника ПВК "Вагнера" для досягнення своїх цілей.