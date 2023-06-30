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Данилов рассказал, как Украина следит за "вагнеровцами" в Беларуси

30 июня 2023 16:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Данилов рассказал, как Украина следит за "вагнеровцами" в Беларуси
Алексей Данилов. Фото: СНБО
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине внимательно следят за будущей угрозой от действий "вагнеровцев", которые могут находиться в Беларуси. Этот вопрос не снят с повестки дня.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

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"Возникновение новых угроз, связанных в том числе с деятельностью т.н. ЧВК "Вагнера" отслеживается и не снято с повестки дня", — подчеркнул он.

Данилов добавил, что наше государство с внимательностью исследует и анализирует "весь комплекс вопросов безопасности в частности изменений в перемещении российских войск и техники на территории Беларуси и других сопредельных с Украиной территориях".

Лукашенко и Пригожин

Ранее главный советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка, рассказал, что в настоящее время президент Беларуси Александр Лукашенко прикидывается крупнейшим миротворцем в мире, поскольку вроде бы не допустил развития мятежа ЧВК Вагнер в России. Он показывает, что может самостоятельно принимать решение без приказа Путина, а Пригожиным хочет давить на Украину, Польшу, Литву, Латвию.

Напомним, в военном перевороте, устроенном "вагнеровцами", президент Беларуси Александр Лукашенко выступил посредником между Путиным и Пригожиным. По мнению экспертов, так называемая "миротворческая миссия" может быть выгодна белорусскому диктатору и он, вероятно, использует владельца ЧВК "Вагнера" для достижения своих целей.

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