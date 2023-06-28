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Данілов розповів, що в Росії можлива ще не одна спроба заколоту

28 червня 2023 00:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Данілов розповів, що в Росії можлива ще не одна спроба заколоту
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в Росії буде ще не одна спроба державного перевороту. Подібні намагання до тих, що здійснив власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, траплятимуться й надалі.

Про це Данілов розповів в ефірі телемарафону.

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Коментар Олексія Данілова

Данілов зазначив, що в Росії буде "не один сезон бунтів". За його словами, попри те, що це не станеться найближчим часом, процес уже запущений.

Він заявив, що ситуація з Пригожиним розплющила світові очі на небезпеку, яку представляє Росія. А організаторами такого протесту були особи, що перебувають всередині Кремля.

"Люди перебувають у тих інституціях, які мали б захищати Росію, захищати військові частини. Зверніть увагу, терористи захоплюють штаб і їм ніхто не чинить опір. Ну, напевно, там щось у них не те відбувається. І це зухвала операція з дискредитації Путіна", — зазначив Данілов.

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що вернув свої війська з РФ, тому що хоче уникнути російського кровопролиття, а також заявив, що марш був демонстрацією протесту і не мав на меті повалення влади в країні. 

Також ми писали, що в Росії потрібен закон, який регулював би діяльність приватних військових компаній. Саме так у Держдуми РФ відреагували на бунт Пригожина та "вагнерівців".

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