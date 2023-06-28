Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Данилов рассказал, что в России возможна еще не одна попытка мятежа arrow

Данилов рассказал, что в России возможна еще не одна попытка мятежа

28 июня 2023 00:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Данилов рассказал, что в России возможна еще не одна попытка мятежа
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у России будет еще не одна попытка государственного переворота. Подобные попытки к тем, что предпринял владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, будут и дальше.

Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Комментарий Алексея Данилова

Данилов отметил, что в России будет "не один сезон бунтов". По его словам, несмотря на то, что это не случится в ближайшее время, процесс уже запущен.

Он заявил, что ситуация с Пригожиным открыла миру глаза на представляемую Россией опасность. А организаторами такого протеста были находящиеся внутри Кремля лица.

"Люди находятся в тех институтах, которые должны защищать Россию, защищать воинские части. Обратите внимание, террористы захватывают штаб и им никто не сопротивляется. Ну, наверное, там что-то у них не то происходит. И это дерзкая операция по дискредитации Путина", — отметил Данилов.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вернул свои войска из РФ, потому что хочет избежать российского кровопролития, а также заявил, что марш был демонстрацией протеста и не преследовал цели свержения власти в стране.

Также мы писали, что в России нужен закон, регулирующий деятельность частных военных компаний. Именно так в Госдуме РФ отреагировали на бунт Пригожина и "вагнеровцев".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз