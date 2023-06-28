Данилов рассказал, что в России возможна еще не одна попытка мятежа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Фото: google.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у России будет еще не одна попытка государственного переворота. Подобные попытки к тем, что предпринял владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, будут и дальше.

Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона.

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Данилов отметил, что в России будет "не один сезон бунтов". По его словам, несмотря на то, что это не случится в ближайшее время, процесс уже запущен.

Он заявил, что ситуация с Пригожиным открыла миру глаза на представляемую Россией опасность. А организаторами такого протеста были находящиеся внутри Кремля лица.

"Люди находятся в тех институтах, которые должны защищать Россию, защищать воинские части. Обратите внимание, террористы захватывают штаб и им никто не сопротивляется. Ну, наверное, там что-то у них не то происходит. И это дерзкая операция по дискредитации Путина", — отметил Данилов.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вернул свои войска из РФ, потому что хочет избежать российского кровопролития, а также заявил, что марш был демонстрацией протеста и не преследовал цели свержения власти в стране.

Также мы писали, что в России нужен закон, регулирующий деятельность частных военных компаний. Именно так в Госдуме РФ отреагировали на бунт Пригожина и "вагнеровцев".