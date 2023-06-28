Данилов рассказал, что в России возможна еще не одна попытка мятежа
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у России будет еще не одна попытка государственного переворота. Подобные попытки к тем, что предпринял владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, будут и дальше.
Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона.
Комментарий Алексея Данилова
Данилов отметил, что в России будет "не один сезон бунтов". По его словам, несмотря на то, что это не случится в ближайшее время, процесс уже запущен.
Он заявил, что ситуация с Пригожиным открыла миру глаза на представляемую Россией опасность. А организаторами такого протеста были находящиеся внутри Кремля лица.
"Люди находятся в тех институтах, которые должны защищать Россию, защищать воинские части. Обратите внимание, террористы захватывают штаб и им никто не сопротивляется. Ну, наверное, там что-то у них не то происходит. И это дерзкая операция по дискредитации Путина", — отметил Данилов.
Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вернул свои войска из РФ, потому что хочет избежать российского кровопролития, а также заявил, что марш был демонстрацией протеста и не преследовал цели свержения власти в стране.
Также мы писали, что в России нужен закон, регулирующий деятельность частных военных компаний. Именно так в Госдуме РФ отреагировали на бунт Пригожина и "вагнеровцев".