Україна отримала перші танки Leopard — Резніков похизувався перед росією

"Де дорога на москву?": Резніков похизувався першими танками Leopard, які прибули в Україну
Міністр оборони України Олексій Резніков зняв дотепне коротке відео про перші танки Leopard 2A4, які прибули до України з Польщі 24 лютого.
Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі Militarnyi.
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"Де дорога на москву?"
В короткому ролику показано, як Резніков вилізає з західного танка, що слідує з підпису "Перші танки Leopard 2A4 приїхали в Україну з Польщі".
На запитання, які перші враження, міністр відповідає: "Przepraszam, gdzie jest droga na Moskwy?", що в перекладі з польської означає: "Перепрошую, де тут дорога на москву?".
Нагадаємо, 24 лютого Україна отримала перші чотири танки Leopard 2, які були передані країні її партнерами для зміцнення її обороноздатності. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та його колега з Польщі Матеуш Моравецький зустріли ці танки та привітали екіпажі українських танкістів, які вже мають значний бойовий досвід.
Фото: Скріншот