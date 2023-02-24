Україна отримала перші танки Leopard — Резніков похизувався перед росією

Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков зняв дотепне коротке відео про перші танки Leopard 2A4, які прибули до України з Польщі 24 лютого.

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі Militarnyi.

"Де дорога на москву?"

В короткому ролику показано, як Резніков вилізає з західного танка, що слідує з підпису "Перші танки Leopard 2A4 приїхали в Україну з Польщі".

На запитання, які перші враження, міністр відповідає: "Przepraszam, gdzie jest droga na Moskwy?", що в перекладі з польської означає: "Перепрошую, де тут дорога на москву?".

Нагадаємо, 24 лютого Україна отримала перші чотири танки Leopard 2, які були передані країні її партнерами для зміцнення її обороноздатності. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та його колега з Польщі Матеуш Моравецький зустріли ці танки та привітали екіпажі українських танкістів, які вже мають значний бойовий досвід.

Фото: Скріншот