Украина получила первые танки Leopard — Резников похвастался перед россией

"Где дорога на москву?": Резников похвастался первыми танками Leopard, которые прибыли в Украину
Министр обороны Украины Алексей Резников снял остроумное короткое видео о первых танках Leopard 2A4, прибывших в Украину из Польши 24 февраля.
Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Militarnyi.
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"Где дорога на москву?"
В коротком ролике показано, как Резников вылезает из западного танка, который следует из подписи "Первые танки Leopard 2A4 приехали в Украину из Польши".
На вопросы, какие первые впечатления, министр отвечает: "Przepraszam, gdzie jest droga na Moskwy?", что в переводе с польского означает: "Простите, где здесь дорога на москву?".
Напомним, 24 февраля Украина получила первые четыре танка Leopard 2, переданные стране ее партнерами для укрепления ее обороноспособности. Премьер-министр Денис Шмигаль и его коллега из Польши Матеуш Моравецкий встретили эти танки и поздравили экипажи украинских танкистов, уже имеющих значительный боевой опыт.
Фото: Скриншот