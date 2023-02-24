Украина получила первые танки Leopard — Резников похвастался перед россией

Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников снял остроумное короткое видео о первых танках Leopard 2A4, прибывших в Украину из Польши 24 февраля.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Militarnyi.

"Где дорога на москву?"

В коротком ролике показано, как Резников вылезает из западного танка, который следует из подписи "Первые танки Leopard 2A4 приехали в Украину из Польши".

На вопросы, какие первые впечатления, министр отвечает: "Przepraszam, gdzie jest droga na Moskwy?", что в переводе с польского означает: "Простите, где здесь дорога на москву?".

Напомним, 24 февраля Украина получила первые четыре танка Leopard 2, переданные стране ее партнерами для укрепления ее обороноспособности. Премьер-министр Денис Шмигаль и его коллега из Польши Матеуш Моравецкий встретили эти танки и поздравили экипажи украинских танкистов, уже имеющих значительный боевой опыт.

Фото: Скриншот