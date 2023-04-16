Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Де найчастіше можна натрапити на міну: відповідь ДСНС arrow

Де найчастіше можна натрапити на міну: відповідь ДСНС

16 квітня 2023 08:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Де найчастіше можна натрапити на міну: відповідь ДСНС
Таблички з написами "Обережно міна". Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські окупанти можуть використовувати побутові предмети, щоб маскувати вибухові пристрої та залишати їх у несподіваних місцях. Це може бути як на берегах рік, лісопаркових зонах і дитячих майданчиках, так і в будинках і навіть в іграшках.

Про це повідомляє ДСНС.

Читайте також:

Де найчастіше можна наткнутися на міну

Тому ДСНС попереджає людей про потенційні небезпеки та закликає уникати наближення до місць зі знаком "Стоп міни" у вигляді черепа та схрещених кісток, а також до ділянок з біло-червоною смужкою без такого знака.

ДСНС склала список потенційно небезпечних місць та територій, що включає вулиці та дворики, де проходили бойові дії, військово-стратегічні об'єкти, місцевість біля мостів та узбіччя доріг, військові контрольно-пропускні пункти, водні джерела, колодязі, береги річок, поля, лісосмуги, ліси, цвинтарі, а також місця, де знайдено тіла загиблих людей та дитячі іграшки.

Тому жителі та гості України мають бути обережними та пильними під час прогулянок та пересування містом чи сільською місцевістю. Краще уникати відвідування місць, які можуть бути небезпечними, і дотримуватися вказівок офіційних органів, щоб уникнути можливих неприємностей.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині у селі Сичавка вибухнула морська міна. Внаслідок вибуху пошкоджено бази відпочинку на березі моря.

Зазначимо, що другий рік одесити залишаються без туристичного сезону. Промені сонця вже радують та гріють одеситів. Втім, слід бути обачними, адже прогулянки узбережжям все ще небезпечні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB