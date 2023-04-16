Де найчастіше можна натрапити на міну: відповідь ДСНС

Таблички з написами "Обережно міна". Фото: УНІАН

Російські окупанти можуть використовувати побутові предмети, щоб маскувати вибухові пристрої та залишати їх у несподіваних місцях. Це може бути як на берегах рік, лісопаркових зонах і дитячих майданчиках, так і в будинках і навіть в іграшках.

Про це повідомляє ДСНС.

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Тому ДСНС попереджає людей про потенційні небезпеки та закликає уникати наближення до місць зі знаком "Стоп міни" у вигляді черепа та схрещених кісток, а також до ділянок з біло-червоною смужкою без такого знака.

ДСНС склала список потенційно небезпечних місць та територій, що включає вулиці та дворики, де проходили бойові дії, військово-стратегічні об'єкти, місцевість біля мостів та узбіччя доріг, військові контрольно-пропускні пункти, водні джерела, колодязі, береги річок, поля, лісосмуги, ліси, цвинтарі, а також місця, де знайдено тіла загиблих людей та дитячі іграшки.

Тому жителі та гості України мають бути обережними та пильними під час прогулянок та пересування містом чи сільською місцевістю. Краще уникати відвідування місць, які можуть бути небезпечними, і дотримуватися вказівок офіційних органів, щоб уникнути можливих неприємностей.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині у селі Сичавка вибухнула морська міна. Внаслідок вибуху пошкоджено бази відпочинку на березі моря.

Зазначимо, що другий рік одесити залишаються без туристичного сезону. Промені сонця вже радують та гріють одеситів. Втім, слід бути обачними, адже прогулянки узбережжям все ще небезпечні.