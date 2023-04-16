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Где чаще всего можно натнуться на мину: ответ ГСЧС

16 апреля 2023 08:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Где чаще всего можно натнуться на мину: ответ ГСЧС
Таблички с надписями “Осторожно мина”. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупанты могут использовать бытовые предметы, чтобы маскировать взрывчатые устройства и оставлять их в неожиданных местах. Это может быть как на берегах рек, лесопарковых зонах и детских площадках, так и в домах и даже в игрушках. 

Об этом сообщает ГСЧС.

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Поэтому ГСЧС предупреждает людей о потенциальных опасностях и призывает избегать приближения к местам с знаком "Стоп мины" в виде черепа и скрещенных костей, а также к участкам с бело-красной полоской без такого знака.

ГСЧС составила список потенциально опасных мест и территорий, включающий улицы и дворики, где проходили боевые действия, военно-стратегические объекты, местность у мостов и обочин дорог, военные контрольно-пропускные пункты, водные источники, колодцы, берега рек, поля, лесополосы, леса, кладбища, а также места, где найдены тела погибших людей и детские игрушки.

Поэтому жители и гости Украины должны быть осторожными и бдительными во время прогулок и передвижения по городу или по сельской местности. Лучше избегать посещения мест, которые могут быть опасными, и следовать указаниям официальных органов, чтобы избежать возможных неприятностей.

Напомним, недавно на Одесчине в селе Сычавка взорвалась морская мина. В результате взрыва повреждены базы отдыха на берегу моря.

Отметим, второй год одесситы остаются без туристического сезона. Лучи солнца уже радуют и греют одесситов. Впрочем, следует быть осмотрительными, ведь прогулки по побережью все еще опасны.

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