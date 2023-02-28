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"Де спали, там і ср*ли": окупанти використовували житло мелітопольців як туалет

28 лютого 2023 08:59
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мелітополь
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Мешканці Мелітопольського району скаржаться на жорстоку поведінку російських окупантів, які не лише захопили територію, а й залишили по собі бруд та хаос. Вони стверджують, що військові росії не тільки захопили житло, але й використовували його як туалет.

Про це пише Ріа-Мелітополь.

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Неохайність окупантів

Мешканці села Нове Мелітопольського району заявляють, що окупанти проживали в одній із будівель водоканалу майже два місяці та залишили по собі бруд та нечистоти. За словами свідків, у кожному кутку були купи випорожнень, а в приміщенні панував жахливий запах.

Аналогічні скарги надійшли й від мешканців села Новомиколаївка Токмацького району, де російські військові зайняли порожні будинки та перетворили їх на неохайні приміщення. Вони залишили купи бруду та сміття прямо в будинку, а коли їхали, відвезли всі цінності, включаючи жіночі пальта та хустки.

Жителі району обурені такою поведінкою та називають російських окупантів свинями, які не поважають правил гігієни та порядку. Вони кажуть, що жити у таких будинках після орди окупантів стає неможливим.

Нагадаємо, що у Мелітопольському районі окупанти закривають держустанови та розпускають чутки про наступ ЗСУ.

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