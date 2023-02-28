“Где спали, там и ср*ли”: оккупанты использовали жилье мелитопольцев как туалет

Мелитополь

Жители Мелитопольского района жалуются на жестокое поведение российских оккупантов, которые не только захватили территорию, но и оставили после себя грязь и хаос. Они утверждают, что военные рф не только захватили жилье, но и использовали его в качестве туалета.

Об этом пишет Риа-Мелитополь.

Нечистоплотность оккупантов

Жители села Новое Мелитопольского района заявляют, что оккупанты проживали в одном из зданий водоканала почти два месяца и оставили после себя грязь и нечистоты. По словам свидетелей, в каждом углу были кучи испражнений, а в помещении царил ужасный запах.

Аналогичные жалобы поступили и от жителей села Новониколаевка Токмакского района, где российские военные заняли пустующие дома и превратили их в нечистоплотные помещения. Они оставили кучи грязи и мусора прямо в доме, а когда уезжали, увезли все ценности, включая женские пальто и платки.

Жители района возмущены таким поведением и называют российских оккупантов свиньями, которые не уважают правила гигиены и порядка. Они говорят, что жить в таких домах после орды оккупантов становится невозможным.

Напомним, что в Мелитопольском районе оккупанты закрывают госучреждения и распускают слухи о наступлении ВСУ.