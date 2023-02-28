“Где спали, там и ср*ли”: оккупанты использовали жилье мелитопольцев как туалет
Жители Мелитопольского района жалуются на жестокое поведение российских оккупантов, которые не только захватили территорию, но и оставили после себя грязь и хаос. Они утверждают, что военные рф не только захватили жилье, но и использовали его в качестве туалета.
Об этом пишет Риа-Мелитополь.
-
В Северодонецке выросли цены на еду и коммуналку: за свет приходится платить по 5 тысяч
-
Отмена налога на депозиты: эксперты объяснили, как это будет работать
-
"Во время атаки ты не знаешь, куда упадет бомба": Забарный о войне в Украине
-
В российском Туапсе горела нефтебаза: что известно
-
Казахстан упростил легализацию в стране для российских врачей и ІТшников
-
Путин готов к переговорам с лидерами Германии и Франции, — Песков
-
Генерал Сырский оценил ситуацию в Бахмуте: что он сказал
-
Никаких мемов: в США запретили пользоваться приложением TikTok с государственных устройств
-
Происхождение COVID-19: ученые до сих пор выясняют, как появился вирус
-
ВСУ уничтожили уже почти 150 тысяч оккупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф
Нечистоплотность оккупантов
Жители села Новое Мелитопольского района заявляют, что оккупанты проживали в одном из зданий водоканала почти два месяца и оставили после себя грязь и нечистоты. По словам свидетелей, в каждом углу были кучи испражнений, а в помещении царил ужасный запах.
Аналогичные жалобы поступили и от жителей села Новониколаевка Токмакского района, где российские военные заняли пустующие дома и превратили их в нечистоплотные помещения. Они оставили кучи грязи и мусора прямо в доме, а когда уезжали, увезли все ценности, включая женские пальто и платки.
Жители района возмущены таким поведением и называют российских оккупантов свиньями, которые не уважают правила гигиены и порядка. Они говорят, что жить в таких домах после орды оккупантов становится невозможным.
Напомним, что в Мелитопольском районе оккупанты закрывают госучреждения и распускают слухи о наступлении ВСУ.