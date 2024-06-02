Де виробляються дрони для ЗСУ — відповідь Міноборони

Військові тримають безпілотник "Гор". Фото: Укрінформ

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков заявив, що більшість дронів для українських захисників виробляють в Україні. За його словами, переважно це приватний бізнес.

Про це Дмитро Кліменков розповів у програмі Small Talk на YouTube-каналі Міноборони, оприлюдненій у суботу, 1 червня.

Читайте також:

Виробництво дронів для ЗСУ

"Майже 100% всіх виробів розробляється в Україні. В цьому секторі якраз велику частину займає приватний бізнес, і це добре, тому що це теж про економіку", — зазначив заступник міністра.

Він розповів, що агенція оборонних закупівель нещодавно вперше оголосила закриті торги на Prozorro для придбання 20 тисяч дронів для українських військових вартістю 3 мільярди гривень. Наразі законтрактовано майже 7 тисяч дронів.

"Ми отримали дуже хороші результати, як по продукту, так і за ціною. Наразі пройшли торги, тому перевірку та кваліфікацію проходять ще 7000 "пташок". Понад 1 мільярд гривень цього бюджету вже використані, і ми рухаємося цим шляхом", — наголосив Кліменков.

Як українські дрони нищать ворога

Нагадаємо, що українські дрони успішно показують себе в дії. Так, БпЛА розробки СБУ знищили в тимчасово окупованому Криму радіолокаційну станцію ворога "Небо СВУ" вартістю 100 мільйонів доларів.

Водночас ГУР перехопило розмову російських загарбників у Харківській області, які скаржилися родичам на українські FPV-дрони. Вони молилися, щоб вижити.

Додамо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявив, що КМР підтримає малий та середній бізнес, який працює у сфері виготовлення та ремонту безпілотників.