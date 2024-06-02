Где производятся дроны для ВСУ — ответ Минобороны

Где производится большинство дронов для ВСУ — в Минобороны удивили ответом
Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков заявил, что большинство дронов для украинских защитников производится в Украине. По его словам, в основном это частный бизнес.
Об этом Дмитрий Клименков рассказал в программе Small Talk на YouTube-канале Минобороны, обнародованном в субботу, 1 июня.
Производство дронов для ВСУ
"Почти 100% всех изделий разрабатывается в Украине. В этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес, и это хорошо, потому что это тоже об экономике", — отметил замминистра.
Он рассказал, что агентство оборонных закупок недавно впервые объявило закрытые торги на Prozorro для приобретения 20 тысяч дронов для украинских военных стоимостью 3 миллиарда гривен. Сейчас законтрактовано почти 7 тысяч дронов.
"Мы получили очень хорошие результаты, как по продукту, так и по цене. Сейчас прошли торги, поэтому проверку и квалификацию проходят еще 7000 "птичек". Более 1 миллиарда гривен этого бюджета уже использованы, и мы двигаемся по этому пути", — подчеркнул Клименков.
Как украинские дроны уничтожают врага
Напомним, что украинские дроны успешно показывают себя в действии. Так, БпЛА разработки СБУ уничтожили во временно оккупированном Крыму радиолокационную станцию врага "Небо СВУ" стоимостью 100 миллионов долларов.
В то же время ГУР перехватило разговор российских захватчиков в Харьковской области, которые жаловались родственникам на украинские FPV-дроны. Они молились, чтобы выжить.
Добавим, недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что КГС поддержит малый и средний бизнес, работающий в сфере изготовления и ремонта беспилотников.
Читайте Новини.LIVE!