Где производятся дроны для ВСУ — ответ Минобороны

Военные держат беспилотник "Гор". Фото: Укринформ

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков заявил, что большинство дронов для украинских защитников производится в Украине. По его словам, в основном это частный бизнес.

Об этом Дмитрий Клименков рассказал в программе Small Talk на YouTube-канале Минобороны, обнародованном в субботу, 1 июня.

Читайте также:

Производство дронов для ВСУ

"Почти 100% всех изделий разрабатывается в Украине. В этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес, и это хорошо, потому что это тоже об экономике", — отметил замминистра.

Он рассказал, что агентство оборонных закупок недавно впервые объявило закрытые торги на Prozorro для приобретения 20 тысяч дронов для украинских военных стоимостью 3 миллиарда гривен. Сейчас законтрактовано почти 7 тысяч дронов.

"Мы получили очень хорошие результаты, как по продукту, так и по цене. Сейчас прошли торги, поэтому проверку и квалификацию проходят еще 7000 "птичек". Более 1 миллиарда гривен этого бюджета уже использованы, и мы двигаемся по этому пути", — подчеркнул Клименков.

Как украинские дроны уничтожают врага

Напомним, что украинские дроны успешно показывают себя в действии. Так, БпЛА разработки СБУ уничтожили во временно оккупированном Крыму радиолокационную станцию врага "Небо СВУ" стоимостью 100 миллионов долларов.

В то же время ГУР перехватило разговор российских захватчиков в Харьковской области, которые жаловались родственникам на украинские FPV-дроны. Они молились, чтобы выжить.

Добавим, недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что КГС поддержит малый и средний бизнес, работающий в сфере изготовления и ремонта беспилотников.