Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Где производится большинство дронов для ВСУ — в Минобороны удивили ответом arrow

Где производится большинство дронов для ВСУ — в Минобороны удивили ответом

2 июня 2024 02:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Где производятся дроны для ВСУ — ответ Минобороны
Военные держат беспилотник "Гор". Фото: Укринформ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков заявил, что большинство дронов для украинских защитников производится в Украине. По его словам, в основном это частный бизнес. 

Об этом Дмитрий Клименков рассказал в программе Small Talk на YouTube-канале Минобороны, обнародованном в субботу, 1 июня.

Читайте также:

Производство дронов для ВСУ

"Почти 100% всех изделий разрабатывается в Украине. В этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес, и это хорошо, потому что это тоже об экономике", — отметил замминистра.

Он рассказал, что агентство оборонных закупок недавно впервые объявило закрытые торги на Prozorro для приобретения 20 тысяч дронов для украинских военных стоимостью 3 миллиарда гривен. Сейчас законтрактовано почти 7 тысяч дронов.

"Мы получили очень хорошие результаты, как по продукту, так и по цене. Сейчас прошли торги, поэтому проверку и квалификацию проходят еще 7000 "птичек". Более 1 миллиарда гривен этого бюджета уже использованы, и мы двигаемся по этому пути", — подчеркнул Клименков.

Как украинские дроны уничтожают врага

Напомним, что украинские дроны успешно показывают себя в действии. Так, БпЛА разработки СБУ уничтожили во временно оккупированном Крыму радиолокационную станцию врага "Небо СВУ" стоимостью 100 миллионов долларов.

В то же время ГУР перехватило разговор российских захватчиков в Харьковской области, которые жаловались родственникам на украинские FPV-дроны. Они молились, чтобы выжить.

Добавим, недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что КГС поддержит малый и средний бизнес, работающий в сфере изготовления и ремонта беспилотников.

война в Украине
дроны
Украина
Минобороны
производство
беспилотники
ВСУ
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном