Максим Жорін розповів, хто замінить в ЗСУ генералів, які не мають бойового досвіду

Максим Жорін на фронті. Фото: Telegram Максим Жорін

В лавах ЗСУ є чимало генералів, що не маючи бойового, польового досвіду вважають, що вони розумніші ніж бойові командири підрозділів. Це дуже демотивує бійців ЗСУ та заважає досягненню перемоги.

Про це у своєму Telegram екскомандир полку "АЗОВ" Максим Жорін.

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Повідомлення Максима Жоріна. Фото: Скриншот

На думку Жоріна, генерали без військового досвіду, що вважають себе розумнішими за польових командирів — це дуже небезпечне явище.

Жорін зазначає, що польові командири ростуть та піднімаються. Можливо, не з тією швидкістю, якої вимагають сьогоднішні події, але це відбувається. Майбутнє української армії саме за такими командирами, які знають сучасні методи ведення бою, мають власний досвід їх застосування і можуть проводити такі необхідні для нашого війська зміни.

Найкращий результат сьогодні на фронті тоді, коли вище керівництво дослухається до командирів підрозділів, які працюють в тому чи іншому секторі.

Раніше заступник командира Третьої окремої штурмової бригади пояснив, як боротися із втомою від війни. Він вважає, що найкращим рецептом від утоми є робота на Перемогу.

Також екскомандир "Азова" розповідав про переваги мобілізації колишніх ув'язнених. На його думку, такі бійці є дуже вмотивованими.