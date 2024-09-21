Максим Жорін розповів, хто замінить в ЗСУ генералів, які не мають бойового досвіду

Деякі генерали ЗСУ не мають військового досвіду — Максим Жорін пояснив, хто їх замінить
В лавах ЗСУ є чимало генералів, що не маючи бойового, польового досвіду вважають, що вони розумніші ніж бойові командири підрозділів. Це дуже демотивує бійців ЗСУ та заважає досягненню перемоги.
Про це у своєму Telegram екскомандир полку "АЗОВ" Максим Жорін.
Хто має замінити в ЗСУ генералів без досвіду
На думку Жоріна, генерали без військового досвіду, що вважають себе розумнішими за польових командирів — це дуже небезпечне явище.
Жорін зазначає, що польові командири ростуть та піднімаються. Можливо, не з тією швидкістю, якої вимагають сьогоднішні події, але це відбувається. Майбутнє української армії саме за такими командирами, які знають сучасні методи ведення бою, мають власний досвід їх застосування і можуть проводити такі необхідні для нашого війська зміни.
Найкращий результат сьогодні на фронті тоді, коли вище керівництво дослухається до командирів підрозділів, які працюють в тому чи іншому секторі.
Раніше заступник командира Третьої окремої штурмової бригади пояснив, як боротися із втомою від війни. Він вважає, що найкращим рецептом від утоми є робота на Перемогу.
Також екскомандир "Азова" розповідав про переваги мобілізації колишніх ув'язнених. На його думку, такі бійці є дуже вмотивованими.
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