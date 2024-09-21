Максим Жорин рассказал, кто заменит в ВСУ генералов, не имеющих боевого опыта

Максим Жорин на фронте. Фото: Telegram Максим Жорин

В рядах ВСУ немало генералов, не имея боевого, полевого опыта полагают, что они умнее боевых командиров подразделений. Это очень демотивирует бойцов ВСУ и мешает достижению победы.

Об этом в своем Telegram экскомандир полка "АЗОВ" Максим Жорин.

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Сообщения Максима Жорина. Фото: Скриншот

По мнению Жорина, генералы без военного опыта, считающие себя умнее полевых командиров — это очень опасное явление.

Жорин отмечает, что полевые командиры растут и поднимаются. Возможно, не с той скоростью, которую требуют сегодняшние события, но это происходит. Будущее украинской армии именно по таким командирам, которые знают современные методы ведения боя, имеют собственный опыт их применения и могут проводить столь необходимые для нашей армии изменения.

Лучший результат сегодня на фронте, когда высшее руководство прислушивается к командировам подразделений, работающих в том или ином секторе.

Ранее заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады объяснил, как бороться с усталостью от войны . Он считает, что лучшим рецептом усталости является работа на Победу.

Также экскомандир "Азова" рассказывал о преимуществах мобилизации бывших заключённых. По его мнению, такие бойцы очень мотивированы.