Демограф Лібанова розповіла, скільки ще років Україна буде бідною

Докторка економічних наук, директорка Інституту, академік Елла Лібанова. Фото: УП

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України готує програму відновлення людських ресурсів після війни. Вона розподілена за регіонами та великими містами України.

Про це докторка економічних наук, директорка Інституту, академік Елла Лібанова розповіла в інтерв'ю Еспресо.

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Метрополіси, навколо яких має відбуватися відновлення

Лібанова зазначила що під час відновлення економіки України, акцент має бути на відновленні південних, прикордонних, західних та центральних територій, метрополісів, а не загального відновлення економіки загалом.

"Це п'ять абсолютно різних підходів, це потрібно розуміти. Сьогодні Академія — і відділення економіки, і я особисто, намагаємося це донести до влади. Тому що Україна — бідна країна, і вона залишиться бідною і через 5, і через 10 років. Реально треба дивитися на речі, на те, що зруйновано. Я думаю, як би ми не намагалися відбудувати, ми залишимося бідною країною. У бідній країні завжди населення гуртується навколо столиці й метрополісів. У нас їх 5, ми Львів також вважаємо метрополісом, хоча там і нема мільйона", — зазначила науковиця.

Міста заходу, сходу й півдня, що "витягнуть" на собі регіони

Львів, як зазначила Лібанова, ще не став містом-мільйонером через від’їзд більшості мешканців. За її словами, на сході України — Харків і Донецьк, після їхнього звільнення, продовжать "витягувати" прилеглі області.

"У мене великі сумніви щодо Сумської й Чернігівської областей, північної частини. Але Харків витягне всю область. У чомусь він втратить, безумовно. Я вважала б недоцільним зберігати там військово-промислові підприємства. Але решта, як технічний центр, технологічний центр, — безсумнівно", — зазначила Лібанова.

Академік Лібанова вважає, що Одеса залишиться метрополісом навіть після блокади портів, організованої росіянами. Адже місто "концентрує на собі весь південь".

Питання переміщення промисловості на Захід країни

Через обмежені можливості, перенесення важливих промислових об'єктів до західної України може бути важким завданням.

"Захід — тому, що там є екологічна місткість, яка, як кажуть наші екологи, уже вичерпана. Є певні резерви на Львівщині та Франківщині. Екологічні резерви маються на увазі. Решта областей нічого не мають. Ані Волинь, ані Буковина, ані Закарпаття — нічого. Тому що є екологічна місткість. Це вода, вільні території, які не під болотами, не під лісами, не під горами. Цього там не вистачає. Можна ще дещо перемістити на Львівщину й Франківщину, але це все. І тому всі наші розмови, що ми релокуємо туди невідомо що, мені видаються вельми сумнівними", — додала академік.

Нагадаємо, що Миколаївська область сильно постраждала від початку війни, адже ворог постійно атакував її ракетами, дронами та РСЗВ. Наразі регіон перебуває серед лідерів за кількістю заяв на державну програму "єВідновлення".