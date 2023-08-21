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Демограф Либанова рассказала, сколько еще лет Украина будет бедна

21 августа 2023 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Демограф Либанова рассказала, сколько еще лет Украина будет бедна
Доктор экономических наук, директор Института, академик Элла Либанова. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Институт демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины готовит программу восстановления человеческих ресурсов после войны. Она распределена по регионам и крупным городам Украины.

Об этом доктор экономических наук, директор Института, академик Элла Либанова рассказала в интервью Эспрессо.

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Метрополисы, вокруг которых должно происходить восстановление

Либанова отметила, что во время восстановления экономики Украины акцент должен быть на восстановлении южных, приграничных, западных и центральных территорий, метрополисов, а не общего восстановления экономики в целом.

"Это пять абсолютно разных подходов, это нужно понимать. Сегодня Академия — и отделение экономики, и я лично, пытаемся это донести до власти. Потому что Украина — бедная страна, и она останется бедной и через пять, и через десять лет. Реально нужно смотреть на вещи, на то, что разрушено. Я думаю, как бы мы ни пытались отстроить, мы останемся бедной страной. В бедной стране всегда население собирается вокруг столицы и метрополисов. У нас их 5, мы Львов также считаем метрополисом, хотя там нет миллиона", — отметила ученая.

Города запада, востока и юга, которые "вытянут" на себе регионы

Львов, как отметила Либанова, еще не стал городом-миллионером из-за отъезда большинства жителей. По ее словам, на востоке Украины — Харьков и Донецк, после их освобождения, продолжат "вытаскивать" близлежащие области.

"У меня большие сомнения относительно Сумской и Черниговской областей, северной части. Но Харьков вытянет всю область. В чем-то он потеряет, безусловно. Я считала бы нецелесообразным хранить там военно-промышленные предприятия. Но все остальное, как технический центр, технологический центр, — несомненно", — отметила Либанова.

Академик Либанова считает, что Одесса останется метрополисом даже после блокады портов, организованной россиянами. Ведь город "концентрирует на себе весь юг".

Вопрос перемещения промышленности на Запад страны

Из-за ограниченных возможностей перенос важных промышленных объектов в западную Украину может быть трудной задачей.

"Запад — потому, что там есть экологическая емкость, которая, как говорят наши экологи, уже исчерпана. Есть определенные резервы на Львовщине и Франковщине. Экологические резервы имеются в виду. Остальные области ничего не имеют. Ни Волынь, ни Буковина, ни Закарпатья — ничего. Потому что есть экологическая емкость. Это вода, свободные территории, которые не под болотами, не под лесами, не под горами. Этого там не хватает. Можно еще кое-что переместить на Львовщину и Франковщину, но это все. И поэтому все наши разговоры, что мы релокуем туда неизвестно что, мне кажутся весьма сомнительными", — добавила академик.

Напомним, что Николаевская область сильно пострадала с начала войны, ведь враг постоянно атаковал ее ракетами, дронами и РСЗО. В настоящее время регион находится среди лидеров по количеству заявлений на государственную программу "Восстановление".

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