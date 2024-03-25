День СБУ — найуспішніші операції спецслужби з початку повномасштабного вторгнення

Спецпризначенці СБУ. Фото: facebook/SecurSerUkraine

В Україні 25 березня відзначають 32-гу річницю створення Служби безпеки України. У цей день 1992 року Верховна Рада ухвалила рішення про створення спецслужби.

Власні джерела розповіли Новини.LIVE про найуспішніші операції СБУ за час повномасштабної війни з Росією.

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На сьогодні СБУ — це одна з ключових складових Сил безпеки та оборони. З перших днів війни співробітники Служби воюють у всіх гарячих точках і роблять важливий внесок у перемогу.

"Смерть — це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам на нашій землі", — зазначав Голова СБУ Василь Малюк під час свого призначення.

Завдяки своїй ефективній роботі сьогодні СБУ має найбільший рейтинг довіри серед правоохоронних органів.

На які ворожі цілі "полюють" спецпризначенці

Зазначається, що СБУ проводить спеціальні операції на лінії фронту, на морі, в повітрі та в тилу ворога. Її цілями є:

жива сила противника та військові об’єкти на полі бою, а також воєнні злочинці та зрадники України в тимчасово окупованому Криму і вглибині РФ,

логістичні шляхи, які росіяни використовують для постачання армії,

підприємства, які забезпечують ВПК агресора.

Всі ключові спецоперації особисто координує та бере безпосередню участь у їх плануванні Голова СБУ Василь Малюк.

Підрив Кримського мосту

З початку широкомасштабної війни СБУ зруйнувала більшість міфів про Росію, у тому числі й про Кримський міст. Зокрема, СБУ реалізувала дві абсолютно унікальні та різні за задумом спецоперації, щоб підірвати Кримський міст із суші та з моря.

У відомстві наголошують, що міст, як логістична артерія для постачання ворогом зброї на південний фронт, — це законна ціль України з погляду норм міжнародного права, законів та звичаїв ведення війни.

Обидві операції СБУ були успішними:

перша відбулася у жовтні 2022 року. Міст підірвали за допомогою фури з вибухівкою (21 тонна в тротиловому еквіваленті), захованою в рулони з целофановою плівкою. Підготовка до операції тривала понад пів року;

вдруге міст атакували морські дрони СБУ у липні 2023 року. З того часу він повноцінно не придатний для перевезення озброєння.

"Кримський міст приречений, це незаконна побудова на території України. Тому йому тут не місце", — зазначив Малюк.

Підрив Кримського мосту у жовтні 2022 року. Фото: defence-ua

Морські дрони СБУ

Морські надводні дрони — унікальна розробка СБУ. Абсолютно нова зброя, здатна вражати кораблі та військові цілі ворога в акваторії Чорного моря. Вперше її використали у 2022 році для атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. Відтоді морські дрони СБУ постійно еволюціонують і вдосконалюються.

У спецслужбі пояснюють, що сучасні дрони СБУ — це Sea Baby та "Мамай". Вони використовуються вже не як дрони-камікадзе, а як багатоцільові платформи. На них можна ставити різне озброєння і досягати складніших цілей: вони здатні виконати завдання і повернутися назад.

За допомогою морських дронів СБУ знищила 11 військових кораблів Чорноморського флоту Росії. Цим, на думку фахівців, СБУ змінила розташування сил у Чорному морі на користь України та розблокувала зерновий коридор. А російські кораблі змушені ховатися в інших портах, зокрема Новоросійська.

Під враженням від спецоперацій СБУ у лютому 2024 року за два дні українці зібрали майже 300 млн грн на створення 35 нових Sea Baby. А Голова СБУ пообіцяв "гарячий" морський сезон окупантам.

Морський дрон СБУ Sea Baby. Фото: СБУ

"Бавовна" у Росії

Спецслужба регулярно влаштовує "бавовну" не тільки на тимчасово окупованих територіях, а й по всій території Росії. І цим переносить війну якомога ближче до Кремля.

З нового року дрони СБУ активно атакують російські НПЗ. На сьогодні вже 13 нафтопереробних заводів пошкоджені та частково виведені з ладу. Всі заводи працюють на ворожий ВПК — забезпечують російську армію пальним, а отже теж є військовими цілями.

У результаті експорт російської нафти впав на третину. А, як відомо, вся військова могутність РФ тримається на нафті.

Пожежа на нафтопереробному заводі в російському Туапсе у січні 2024 року. Фото: росЗМІ

Бойова робота

Співробітники СБУ воюють у найгарячіших точках війни (від Зміїного до Авдіївки): знищують ворога і його техніку, підтримують ЗСУ снайперським вогнем, коригують артилерію. На передовій працюють переважно спецпризначенці ЦСО "А" і військова контррозвідка СБУ.

З початку повномасштабного вторгнення воїни СБУ знищили російської техніки на мільярди доларів, працюючи в тому числі безпілотниками. Зокрема, знищили:

понад 800 танків та майже 1300 БМП,

понад 600 артилерійських систем.

понад 400 систем РЕР/РЕБ та ППО.

За мужність, проявлену на полі бою, співробітники СБУ за час повномасштабного вторгнення отримали понад 1200 державних нагород, з них 13 Героїв України (дев'ять з них — посмертно).

Голова СБУ Василь Малюк вручає державні нагороди спецпризначенцям. Фото: СБУ

Затримання зрадників і колаборантів

Спецслужба комплексно протидіє російському впливу всередині країни, викриваючи ворожих агентів, зрадників і колаборантів. Зокрема, СБУ з початку вторгнення РФ:

викрила понад 2,5 тис. зрадників, понад 6,5 тис. колаборантів і пособників Росії, а також понад 470 навідників та корегувальників;

викрила 47 російських агентурних мереж;

відкрила 83 кримінальні справи щодо 82 священнослужителів УПЦ (МП), які займаються розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, співпрацюють з ворогом та виправдовують агресію РФ;

понад 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну.



СБУ затримала одного з колаборантів. Фото: СБУ

Розслідування воєнних злочинів Росії

СБУ також здійснює розслідування воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями Російської Федерації в Україні. На сьогодні слідство триває у понад 61 тис. кримінальних проваджень за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

СБУ збирає аргументовану доказову базу, щоб притягнути до відповідальності не тільки виконавців цих злочинів, а й військово-політичне керівництво Росії. І, власне, ордери Міжнародного кримінального суду на арешти Путіна, Львової-Бєлової та двох командувачів РФ (Чорноморського флоту та дальньої авіації) свідчать про те, що робота СБУ за цим напрямом приносить свої плоди.

Наразі СБУ вже повідомила про підозру понад 1,1 тис. громадян Росії, серед яких військове командування, депутати, судді, керівництво РПЦ тощо.

Спецпризначенці СБУ. Фото: СБУ

Протидія кіберзагрозам

СБУ активно протидіє загрозам в інформаційному та кіберпросторі. Загалом з лютого 2022 року СБУ нейтралізувала майже 10 тис. кібератак і знешкодила 80 ботоферм.

Зокрема, кіберфахівці Служби запобігли хакерським атакам на об’єкти інфраструктури, допомогли відновити "Київстар" після масштабної кібератаки.

Також кіберфахівці Служби безпеки заблокували спроби російської воєнної розвідки отримати доступ до військових систем обміну даних ЗСУ: локацій і переміщення Сил оборони, їхнього технічного забезпечення тощо.

Кіберфахівці СБУ. Фото: СБУ

Плани СБУ у 2024 році

У СБУ запевняють: "бавовна палала, палає і буде палати".

Уже на цей рік Василь Малюк анонсував низку спецоперацій, які болюче вдарять по ворогу.

"Росія — країна-фейк. Готуємо для них сюрпризи", — каже голова СБУ.

Наприклад, до "морського бою" на морі готуються 35 дронів Sea Baby, на які донатили всі українці. СБУ вже показала перший дрон з цієї партії, який отримав назву "Авдіївка".

Крім того, в СБУ готуються до нових, надсекретних операцій. Зрозуміло, що спецслужба не тільки не розкриває свої плани, а й про готові результати не завжди детально розповідає. Але сьогодні СБУ робить усе, щоб наближати перемогу України.

Нагадаємо, 25 березня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав спецпризначенців з Днем СБУ.

До воїнів також звернувся Президент України Володимир Зеленський. Він подякував силам СБУ, які стоять на захисті Батьківщини.