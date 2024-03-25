День СБУ — самые успешные операции спецслужбы с начала полномасштабного вторжения

Спецназовцы СБУ. Фото: facebook/SecurSerUkraine

В Украине 25 марта отмечают 32-ю годовщину создания Службы безопасности Украины. В этот день 1992 года Верховная Рада приняла решение о создании спецслужбы.

Собственные источники рассказали News.LIVE о самых успешных операциях СБУ за время полномасштабной войны с Россией.

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Сегодня СБУ — это одна из ключевых составляющих Сил безопасности и обороны. С первых дней войны сотрудники Службы воюют во всех горячих точках и вносят важный вклад в победу.

"Смерть — это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам на нашей земле", — отмечал глава СБУ Василий Малюк во время своего назначения.

Благодаря своей эффективной работе сегодня у СБУ самый большой рейтинг доверия среди правоохранительных органов.

На какие вражеские цели "охотятся" спецназовцы

СБУ проводит специальные операции на линии фронта, на море, в воздухе и в тылу врага. Ее целями являются:

живая сила противника и военные объекты на поле боя, а также военные преступники и предатели Украины во временно оккупированном Крыму и в глубине РФ,

логистические пути, которые россияне используют для снабжения армии,

предприятия, обеспечивающие ВПК агрессора.

Все ключевые спецоперации лично координирует и непосредственно участвует в их планировании глава СБУ Василий Малюк.

Подрыв Крымского моста

С начала широкомасштабной войны СБУ разрушила большинство мифов о России, в том числе и о Крымском мосте. В частности, СБУ реализовала две совершенно уникальные и разные по замыслу спецоперации, чтобы взорвать Крымский мост с суши и моря.

В ведомстве подчеркивают, что мост как логистическая артерия для снабжения врагом оружия на южный фронт — это законная цель Украины с точки зрения норм международного права, законов и обычаев ведения войны.

Обе операции СБУ были успешными:

первая состоялась в октябре 2022 года. Мост взорвали с помощью фуры со взрывчаткой (21 тонна в тротиловом эквиваленте), спрятанной в рулоны с целлофановой пленкой. Подготовка к операции длилась более полугода;

второй раз мост атаковали морские дроны СБУ в июле 2023 года. С тех пор он не пригоден полноценно для перевозки вооружения.

"Крымский мост обречен, это незаконное построение на территории Украины. Поэтому ему здесь не место", — отметил Малюк.

Подрыв Крымского моста в октябре 2022г. Фото: defence-ua

Морские дроны СБУ

Морские надводные дроны — уникальная разработка СБУ. Совершенно новое оружие, способное поражать корабли и военные цели врага в акватории Черного моря. Впервые она была использована в 2022 году для атаки на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте. С тех пор морские дроны СБУ постоянно эволюционируют и усовершенствуются.

В спецслужбе объясняют, что современные дроны СБУ — это Sea Baby и "Мамай". Они используются уже не как дроны-камикадзе, а как многоцелевые платформы. На них можно ставить разное вооружение и достигать более сложных целей: они способны выполнить задачи и вернуться назад.

С помощью морских дронов СБУ уничтожила 11 военных кораблей Черноморского флота России. Этим, по мнению специалистов, СБУ изменила расположение сил в Черном море в пользу Украины и разблокировала зерновой коридор. А российские корабли вынуждены прятаться в других портах, в том числе Новороссийск.

Под впечатлением от спецопераций СБУ, в феврале 2024 года за два дня украинцы собрали почти 300 млн. грн. на создание 35 новых Sea Baby. А глава СБУ пообещал "горячий" морской сезон оккупантам.

Морской дрон СБУ Sea Baby. Фото: СБУ

"Хлопок" в России

Спецслужба регулярно устраивает "хлопок" не только на временно оккупированных территориях, но и по всей территории России. И этим переносит войну как можно ближе к Кремлю.

С нового года дроны СБУ активно атакуют российские НПЗ. На сегодня уже 13 нефтеперерабатывающих заводов повреждены и частично выведены из строя. Все заводы работают на вражеский ВПК — обеспечивают российскую армию горючим, а значит, тоже являются военными целями.

В результате экспорт российской нефти упал на треть. А, как известно, все военное могущество РФ держится на нефти.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в российском Туапсе в январе 2024 года. Фото: росСМИ

Боевая работа

Сотрудники СБУ воюют в самых горячих точках войны (от Змеиного до Авдеевки): уничтожают врага и его технику, поддерживают ВСУ снайперским огнем, корректируют артиллерию. На передовой работают преимущественно спецназовцы ЦСО "А" и военная контрразведка СБУ.

С начала полномасштабного вторжения воины СБУ уничтожили российскую технику на миллиарды долларов, работая, в том числе беспилотниками. В частности, уничтожили:

более 800 танков и почти 1300 БМП,

свыше 600 артиллерийских систем,

более 400 систем РЭР/РЭБ и ПВО.

За мужество, проявленное на поле боя, сотрудники СБУ за время полномасштабного вторжения получили более 1200 государственных наград, из них 13 Героев Украины (девять из них посмертно).

Глава СБУ Василий Малюк вручает государственные награды спецназовцам. Фото: СБУ

Задержание предателей и коллаборантов

Спецслужба комплексно противодействует российскому влиянию внутри страны, разоблачая вражеских агентов, предателей и коллаборантов. В частности, СБУ с начала вторжения РФ:

разоблачила более 2,5 тыс. предателей, более 6,5 тыс. коллаборантов и пособников России, а также более 470 наводчиков и корректировщиков;

разоблачила 47 российских агентурных сетей;

открыла 83 уголовных дела в отношении 82 священнослужителей УПЦ (МП), которые занимаются разжиганием межнациональной розни, сотрудничают с врагом и оправдывают агрессию РФ;

более 200 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину

СБУ задержала одного из коллаборантов. Фото: СБУ

Расследование военных преступлений России

СБУ также расследует военные преступления, совершенные военнослужащими Российской Федерации в Украине. На сегодня следствие продолжается более чем в 61 тыс. уголовных производств по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

СБУ собирает аргументированную доказательную базу для привлечения к ответственности не только исполнителей этих преступлений, но и военно-политического руководства России. И, собственно, ордера Международного уголовного суда на аресты Путина, Львово-Беловой и двух командующих РФ (Черноморского флота и дальней авиации) свидетельствуют о том, что работа СБУ по этому направлению приносит свои плоды.

В настоящее время СБУ уже сообщила о подозрении более 1.1 тыс. граждан России, среди которых военное командование, депутаты, судьи, руководство РПЦ.

Спецназовцы СБУ. Фото: СБУ

Противодействие киберугрозам

СБУ активно противодействует угрозам в информационном и киберпространстве. Всего с февраля 2022 года СБУ нейтрализовала около 10 тыс. кибератак и обезвредила 80 ботоферм.

В частности, киберспециалисты Службы предотвратили хакерские атаки на объекты инфраструктуры, помогли восстановить "Киевстар" после масштабной кибератаки.

Также киберспециалисты Службы безопасности заблокировали попытки российской военной разведки получить доступ к военным системам обмена данными ВСУ: локациям и перемещению Сил обороны, их техническому обеспечению и т.д.

Киберспециалисты СБУ. Фото: СБУ

Планы СБУ в 2024 году

В СБУ уверяют: "хлопок пылал, пылает и будет палаты".

Уже к этому году Василий Малюк анонсировал ряд спецопераций, которые больно ударят по врагу.

"Россия — страна-фейк. Готовим для них сюрпризы", — говорит глава СБУ.

К примеру, к "морскому бою" на море готовятся 35 дронов Sea Baby, на которые донатили все украинцы. СБУ уже показала первый дрон из этой партии, получивший название "Авдеевка".

Кроме того, в СБУ готовятся к новым, сверхсекретным операциям. Понятно, что спецслужба не только не раскрывает свои планы, но и готовых результатов не всегда подробно рассказывает. Но сегодня СБУ делает все, чтобы приближать победу Украины.

Напомним, 25 марта Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил спецназовцев с Днем СБУ.

К воинам также обратился Президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил силы СБУ, которые стоят на защите Родины.