День СБУ — самые успешные операции спецслужбы с начала полномасштабного вторжения
В Украине 25 марта отмечают 32-ю годовщину создания Службы безопасности Украины. В этот день 1992 года Верховная Рада приняла решение о создании спецслужбы.
Собственные источники рассказали News.LIVE о самых успешных операциях СБУ за время полномасштабной войны с Россией.
Успешные операции спецслужбы против России на море, в небе и на земле
Сегодня СБУ — это одна из ключевых составляющих Сил безопасности и обороны. С первых дней войны сотрудники Службы воюют во всех горячих точках и вносят важный вклад в победу.
"Смерть — это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам на нашей земле", — отмечал глава СБУ Василий Малюк во время своего назначения.
Благодаря своей эффективной работе сегодня у СБУ самый большой рейтинг доверия среди правоохранительных органов.
На какие вражеские цели "охотятся" спецназовцы
СБУ проводит специальные операции на линии фронта, на море, в воздухе и в тылу врага. Ее целями являются:
- живая сила противника и военные объекты на поле боя, а также военные преступники и предатели Украины во временно оккупированном Крыму и в глубине РФ,
- логистические пути, которые россияне используют для снабжения армии,
- предприятия, обеспечивающие ВПК агрессора.
Все ключевые спецоперации лично координирует и непосредственно участвует в их планировании глава СБУ Василий Малюк.
Подрыв Крымского моста
С начала широкомасштабной войны СБУ разрушила большинство мифов о России, в том числе и о Крымском мосте. В частности, СБУ реализовала две совершенно уникальные и разные по замыслу спецоперации, чтобы взорвать Крымский мост с суши и моря.
В ведомстве подчеркивают, что мост как логистическая артерия для снабжения врагом оружия на южный фронт — это законная цель Украины с точки зрения норм международного права, законов и обычаев ведения войны.
Обе операции СБУ были успешными:
- первая состоялась в октябре 2022 года. Мост взорвали с помощью фуры со взрывчаткой (21 тонна в тротиловом эквиваленте), спрятанной в рулоны с целлофановой пленкой. Подготовка к операции длилась более полугода;
- второй раз мост атаковали морские дроны СБУ в июле 2023 года. С тех пор он не пригоден полноценно для перевозки вооружения.
"Крымский мост обречен, это незаконное построение на территории Украины. Поэтому ему здесь не место", — отметил Малюк.
Морские дроны СБУ
Морские надводные дроны — уникальная разработка СБУ. Совершенно новое оружие, способное поражать корабли и военные цели врага в акватории Черного моря. Впервые она была использована в 2022 году для атаки на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте. С тех пор морские дроны СБУ постоянно эволюционируют и усовершенствуются.
В спецслужбе объясняют, что современные дроны СБУ — это Sea Baby и "Мамай". Они используются уже не как дроны-камикадзе, а как многоцелевые платформы. На них можно ставить разное вооружение и достигать более сложных целей: они способны выполнить задачи и вернуться назад.
С помощью морских дронов СБУ уничтожила 11 военных кораблей Черноморского флота России. Этим, по мнению специалистов, СБУ изменила расположение сил в Черном море в пользу Украины и разблокировала зерновой коридор. А российские корабли вынуждены прятаться в других портах, в том числе Новороссийск.
Под впечатлением от спецопераций СБУ, в феврале 2024 года за два дня украинцы собрали почти 300 млн. грн. на создание 35 новых Sea Baby. А глава СБУ пообещал "горячий" морской сезон оккупантам.
"Хлопок" в России
Спецслужба регулярно устраивает "хлопок" не только на временно оккупированных территориях, но и по всей территории России. И этим переносит войну как можно ближе к Кремлю.
С нового года дроны СБУ активно атакуют российские НПЗ. На сегодня уже 13 нефтеперерабатывающих заводов повреждены и частично выведены из строя. Все заводы работают на вражеский ВПК — обеспечивают российскую армию горючим, а значит, тоже являются военными целями.
В результате экспорт российской нефти упал на треть. А, как известно, все военное могущество РФ держится на нефти.
Боевая работа
Сотрудники СБУ воюют в самых горячих точках войны (от Змеиного до Авдеевки): уничтожают врага и его технику, поддерживают ВСУ снайперским огнем, корректируют артиллерию. На передовой работают преимущественно спецназовцы ЦСО "А" и военная контрразведка СБУ.
С начала полномасштабного вторжения воины СБУ уничтожили российскую технику на миллиарды долларов, работая, в том числе беспилотниками. В частности, уничтожили:
- более 800 танков и почти 1300 БМП,
- свыше 600 артиллерийских систем,
- более 400 систем РЭР/РЭБ и ПВО.
За мужество, проявленное на поле боя, сотрудники СБУ за время полномасштабного вторжения получили более 1200 государственных наград, из них 13 Героев Украины (девять из них посмертно).
Задержание предателей и коллаборантов
Спецслужба комплексно противодействует российскому влиянию внутри страны, разоблачая вражеских агентов, предателей и коллаборантов. В частности, СБУ с начала вторжения РФ:
- разоблачила более 2,5 тыс. предателей, более 6,5 тыс. коллаборантов и пособников России, а также более 470 наводчиков и корректировщиков;
- разоблачила 47 российских агентурных сетей;
- открыла 83 уголовных дела в отношении 82 священнослужителей УПЦ (МП), которые занимаются разжиганием межнациональной розни, сотрудничают с врагом и оправдывают агрессию РФ;
- более 200 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину
Расследование военных преступлений России
СБУ также расследует военные преступления, совершенные военнослужащими Российской Федерации в Украине. На сегодня следствие продолжается более чем в 61 тыс. уголовных производств по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
СБУ собирает аргументированную доказательную базу для привлечения к ответственности не только исполнителей этих преступлений, но и военно-политического руководства России. И, собственно, ордера Международного уголовного суда на аресты Путина, Львово-Беловой и двух командующих РФ (Черноморского флота и дальней авиации) свидетельствуют о том, что работа СБУ по этому направлению приносит свои плоды.
В настоящее время СБУ уже сообщила о подозрении более 1.1 тыс. граждан России, среди которых военное командование, депутаты, судьи, руководство РПЦ.
Противодействие киберугрозам
СБУ активно противодействует угрозам в информационном и киберпространстве. Всего с февраля 2022 года СБУ нейтрализовала около 10 тыс. кибератак и обезвредила 80 ботоферм.
В частности, киберспециалисты Службы предотвратили хакерские атаки на объекты инфраструктуры, помогли восстановить "Киевстар" после масштабной кибератаки.
Также киберспециалисты Службы безопасности заблокировали попытки российской военной разведки получить доступ к военным системам обмена данными ВСУ: локациям и перемещению Сил обороны, их техническому обеспечению и т.д.
Планы СБУ в 2024 году
В СБУ уверяют: "хлопок пылал, пылает и будет палаты".
Уже к этому году Василий Малюк анонсировал ряд спецопераций, которые больно ударят по врагу.
"Россия — страна-фейк. Готовим для них сюрпризы", — говорит глава СБУ.
К примеру, к "морскому бою" на море готовятся 35 дронов Sea Baby, на которые донатили все украинцы. СБУ уже показала первый дрон из этой партии, получивший название "Авдеевка".
Кроме того, в СБУ готовятся к новым, сверхсекретным операциям. Понятно, что спецслужба не только не раскрывает свои планы, но и готовых результатов не всегда подробно рассказывает. Но сегодня СБУ делает все, чтобы приближать победу Украины.
Напомним, 25 марта Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил спецназовцев с Днем СБУ.
К воинам также обратился Президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил силы СБУ, которые стоят на защите Родины.
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