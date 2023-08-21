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"День сильних новин": Зеленський подякував Нідерландам і Данії

21 серпня 2023 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"День сильних новин": Зеленський подякував Нідерландам і Данії
Президент України Володимир Зеленський тисне руку прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вчора, 20 серпня, був "день сильних новин для України". Також він подякував Нідерландам та Данії за підтримку України.

Відповідний допис Зеленський оприлюднив у Telegram.

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Зеленський подякував Нідерландам та Данії за підтримку

Так, Президент України подякував  прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте і прем'єрці Данії Метте Фредеріксен за "потужну, історичну підтримку".

"Працюємо, посилюємо Україну та робимо український повітряний щит іще безпечнішим!" — додав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Винищувачі на аеродромі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Винищувач F-16 в небі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський після поїздки до Нідерландів прилетів до Данії. Основна тема обговорення — постачання винищувачів F-16 Україні.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Нідерландами щодо винищувачів F-16. Тобто, можливо, незабаром винищувачі будуть в українському небі.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський у Швеції домовився про поставки зброї для наших бійців. Йдеться про броньовану техніку, авіацію.

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