"День сильних новин": Зеленський подякував Нідерландам і Данії

Президент України Володимир Зеленський тисне руку прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вчора, 20 серпня, був "день сильних новин для України". Також він подякував Нідерландам та Данії за підтримку України.

Відповідний допис Зеленський оприлюднив у Telegram.

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Так, Президент України подякував прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте і прем'єрці Данії Метте Фредеріксен за "потужну, історичну підтримку".

"Працюємо, посилюємо Україну та робимо український повітряний щит іще безпечнішим!" — додав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Винищувачі на аеродромі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Винищувач F-16 в небі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський після поїздки до Нідерландів прилетів до Данії. Основна тема обговорення — постачання винищувачів F-16 Україні.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Нідерландами щодо винищувачів F-16. Тобто, можливо, незабаром винищувачі будуть в українському небі.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський у Швеції домовився про поставки зброї для наших бійців. Йдеться про броньовану техніку, авіацію.