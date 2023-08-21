"День сильних новин": Зеленський подякував Нідерландам і Данії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вчора, 20 серпня, був "день сильних новин для України". Також він подякував Нідерландам та Данії за підтримку України.
Відповідний допис Зеленський оприлюднив у Telegram.
Зеленський подякував Нідерландам та Данії за підтримку
Так, Президент України подякував прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте і прем'єрці Данії Метте Фредеріксен за "потужну, історичну підтримку".
"Працюємо, посилюємо Україну та робимо український повітряний щит іще безпечнішим!" — додав Зеленський.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський після поїздки до Нідерландів прилетів до Данії. Основна тема обговорення — постачання винищувачів F-16 Україні.
Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Нідерландами щодо винищувачів F-16. Тобто, можливо, незабаром винищувачі будуть в українському небі.
Додамо, що Президент України Володимир Зеленський у Швеції домовився про поставки зброї для наших бійців. Йдеться про броньовану техніку, авіацію.