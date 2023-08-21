"День сильных новостей": Зеленский поблагодарил Нидерланды и Данию

Президент Украины Владимир Зеленский жмет руку премьер-министру Нидерландов Марку Рютте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вчера, 20 августа, был "день сильных новостей для Украины". Также он поблагодарил Нидерланды и Данию за поддержку Украины.

Соответствующее сообщение Зеленский обнародовал в Telegram.

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Так, Президент Украины поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютта и премьера Дании Мэтте Фредериксен за "мощную, историческую поддержку".

"Работаем, усиливаем Украину и делаем украинский воздушный щит еще безопаснее!" — добавил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Истребители на аэродроме. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Истребитель F-16 в небе. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский после поездки в Нидерланды прилетел в Данию. Основная тема обсуждения—– поставка истребителей F-16 Украине.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Нидерландами по истребителям F-16. То есть, возможно, скоро истребители будут в украинском небе.

Президент Украины Владимир Зеленский в Швеции договорился о поставках оружия для наших бойцов. Речь идет о бронированной технике, авиации.