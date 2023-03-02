Навіщо російські війська перекопують Крим

Нова зброя дозволить Україні отримати панівне становище при звільненні півострова

У зв’язку з успішним просуванням ЗСУ на півдні України окупаційна армія рф протягом останніх щонайменше двох місяців активно створює оборонні укріплення на півночі захопленого Криму.

Як і де з’являються нові оборонні споруди ворога, розбиралося Новини.LIVE.

Копати почали відразу

Після звільнення українськими Силами оборони правобережжя Херсонської області ворог зрозумів, що ЗСУ підуть далі, і розпочав активно будувати інженерно-фортифікаційні споруди на загарбаному півострові. Причому роботи розпочалися ледь не одразу на адмінмежі з Херсонською областю — на відстані 10 км.

У результаті на зараз нова лінія російської оборони збудована у цьому місці з півночі на південь — від міста Армянськ, відразу за селом Суворове.

Від ракет спасіння не буде

Росіяни розуміють, що подальше утримання лівобережжя Херсонщини для них є досить проблематичним. А останній пакет військово-технічної допомоги з боку США та союзників України передбачає надання для потреб ЗСУ наступальних видів зброї, що викликає значне занепокоєння у ворога.

Зокрема, йдеться про ракети GLSDB з дальністю ураження до 150 км та протирадіолокаційні ракети для придушення систем протиповітряної оборони армії російської федерації.

На думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, така зброя дозволить Україні отримати панівне становище не тільки в момент нанесення ударів по місцям скупчення окупантів, але й фактичної нейтралізації російської системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Дмитро Снєгирьов

"Росіяни розуміють, що їх будуть розстрілювати як у тирі, і подальше їх перебування на лівому березі Херсонщини, який географічно значно нижче правого берега Дніпра, який наразі контролюється ЗСУ, для них стане справжньою грою в російську рулетку: прилетить чи не прилетить. Як показує практика, прилітає досить серйозно", — розмірковує військовий експерт.

З лівого берегу виходу немає

Представники російської окупаційної влади розуміють, що після деокупації Запорізької області українські військові виходять на Крим. Адже після звільнення Запоріжжя російське угрупування на лівому березі Дніпра опиняється в пастці, з якої не буде можливості перебратися навіть на півострів, що є абсолютною катастрофою для ворога.

Показовими є не тільки вириті окупантами траншеї за Армянськом, а й фортифікаційні роботи, які наразі проводяться в Джанкої, що говорить про серйозні побоювання серед росіян щодо подальшого контрнаступу ЗСУ.

Російські підрозділи в Криму

Джанкой — головна військова база росіян

Однак варто говорити про декілька ліній оборони ворога. Перша з них розташована в районі самого Армянська. Вона перебуває з боку перешийка й глибоко винесена вбік, а друга — за ним.

Як зазначає військовий експерт, наразі фортифікаційні роботи проводяться також в районі Джанкоя, що є показником, адже це — основна військова база росіян, яка є однією з основних ключових елементів військової інфраструктури окупантів на півострові.

Тому ЗСУ буде варто звернути увагу не тільки на Армянськ, але й на тимчасово окупований Джанкой.

За словами Снєгирьова, наразі на території окупованого Криму немає ніяких ознак розміщення ядерної зброї, а тому усі заяви росіян щодо використання ядерних боєголовок є не більше, ніж елементом дезінформації та військово-політичного тиску.

У такий спосіб окупаційна влада намагається залишити статус тимчасового окупованого Криму й зробити його виключно російським.

До речі, схожі "укріпрайони" відбудовуються ворогом й у Запорізькій області. Там, зокрема, окупанти будують так звані захисні споруди над АЕС.

Всі ці захисні "винахіди" ворога практичної користі не несуть ніякої, але діють для декого як заспокійливе. Однак давно відомо, що утримати Крим від збройної експансії ще нікому ніколи не вдавалося. У тому числі — обом сторонам, які билися за півострів під час Другої світової війни. А російська армія сьогодні за своїм станом на жодну з них навіть віддалено не схожа.